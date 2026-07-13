Почему нельзя ночевать в вагонах метро во время тревоги: что говорят в КГГА

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Одним из самых безопасных укрытий в Киеве является метрополитен. В связи с усилением ударов всё больше людей пытаются укрыться от опасности в стенах метро. Пользователи сети предлагали в ночное время оставлять поезда на платформах, чтобы киевляне и гости города могли в них переночевать.

В КГГА объяснили, почему это невозможно, передает Новини.LIVE.

Почему киевское метро никогда не прекращает работу

Ночью метро Киева не останавливается, там проводятся работы, без которых было бы невозможно обеспечить перевозку пассажиров.

"Метрополитен работает круглосуточно. Днем он обеспечивает перевозку пассажиров. А ночью с контактного рельса снимают напряжение 825 В, и к работе приступают почти 700 специалистов", — говорится в сообщении.

В частности, именно в ночное время работники метро:

ремонтируют и заменяют рельсы, шпалы и стрелочные переводы;

проводят работы по обслуживанию туннельных сооружений;

выполняют дефектоскопию рельсов — за одну смену проверяют около 3 км пути;

обслуживают системы сигнализации, связи и безопасности, расположенные в туннелях;

ремонтируют и заменяют оборудование систем электроснабжения и других инженерных сетей.

В КГГА пояснили, что именно в ночные часы по туннелям движется специальный технологический транспорт. Он доставляет материалы, оборудование и инструменты к местам, где проводятся соответствующие работы.

Если поезда оставлять на станциях — они будут мешать ремонтным работам и движению спецтехники.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы на перевозку таких пассажиров.

Также Новини.LIVE. писали, что с 15 июля в Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Однако у пассажиров есть возможность сэкономить. В частности, можно заранее приобрести поездки.