PKP Intercity запустит новые поезда: чем они уникальны

Поезд PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity планирует приобрести сверхскоростные поезда KDP. Их скорость будет превышать 300 км/ч. Компания сообщила, что предварительно одобрила все четыре предложения, представленные на тендере иностранными компаниями.

Об этом сообщает Geekweek Interia, передает Новини.LIVE.

Скоростные поезда PKP Intercity

Отмечается, что компания PKP Intercity допустила к следующему этапу тендера всех четырех участников — PESA совместно с Hitachi, Alstom, Siemens и Talgo. На данный момент нет явного фаворита, и у всех равные шансы.

Перевозчик планирует приобрести не менее 20 сверхскоростных поездов KDP, развивающих скорость свыше 320 км/ч. Они будут курсировать на новой линии Y.

Контракт предусматривает не только поставку новых поездов длиной до 202 метров, но и обеспечение их технического обслуживания в течение 30 лет с момента приобретения.

В настоящее время PKP Intercity завершает работу по проверке полученных заявок, но известно, что к следующему этапу будут допущены все участники тендера.

Что известно о сверхскоростных поездах KDP

Сверхскоростные поезда KDP компании PKP Intercity должны быть приспособлены к работе в системах постоянного тока напряжением 3 кВ, переменного тока напряжением 25 кВ и частотой 50 Гц, переменного тока напряжением 15 кВ и частотой 16 2/3 Гц, а их длина не должна превышать 202 метра. Обшивка новых электропоездов должна быть изготовлена из алюминия.

PKP Intercity планирует получить первые два поезда KDP через пять лет после подписания договора. Все 20 единиц должны быть поставлены в течение 7 лет с даты заключения договора.

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