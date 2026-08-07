Паспорт, билет и переноска: что нужно знать владельцам животных перед поездкой УЗ

Котик путешествует на поезде УЗ. Фото: Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Планируя поездку, владельцы животных должны позаботиться о своих питомцах. В частности, в Украине уже год действуют новые правила перевозки четвероногих в поездах Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ, передает Новини.LIVE.

Мелкие животные (кошки, собаки мелких пород ростом до 45 см в холке)

Согласно правилам перевозчика, мелкие животные (кошки, попугаи, собаки ростом до 45 см в холке и другие) могут находиться в купе без переноски, если пассажир выкупил все места в купе.

Для перевозки животных пассажиры могут использовать не только жесткие контейнеры, но и современные сумки или рюкзаки-переноски с водонепроницаемым дном.

Крупные собаки (выше 45 см в холке)

В скоростном поезде Интерсити+ крупным собакам разрешается путешествовать при условии выкупа всех мест, расположенных единым блоком в ряду. Во время поездки животное должно находиться на полу рядом со своим владельцем, под сиденьями или рядом с ними.

В вагонах "Люкс" и международных вагонах RIC владелец может путешествовать со своим питомцем только при условии выкупа всего купе.

Служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно путешествовать во всех типах вагонов независимо от размера, однако обязательно наличие поводка и намордника.

Владельцы как крупных, так и мелких животных должны иметь при себе ветеринарные документы и билет на животное. Крупных собак необходимо держать на поводке и в наморднике на протяжении всей поездки.

Если у кого-то из пассажиров аллергия на шерсть животных — поездная бригада, по возможности, предложит другое место.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.