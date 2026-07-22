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Главная Экономика Поездка От 100 тыс. долларов за рейс: в Средиземном море запустили самый большой лайнер в мире

От 100 тыс. долларов за рейс: в Средиземном море запустили самый большой лайнер в мире

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 16:34
Крупнейший пассажирский лайнер в мире «Legend of the Seas»: как он выглядит (видео)
Лайнер Legend of the Seas. Фото: скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

В Средиземном море в первые рейсы отправился крупнейший в мире пассажирский лайнер Legend of the Seas. Один из путешественников показал, как выглядит этот уникальный гигант изнутри.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Podróże Wojownika", передает Новини.LIVE.

Крупнейший круизный лайнер в мире

Ролик под названием "Вот как выглядит самый большой круизный корабль в мире!" всего за несколько дней набрал более 100 тысяч просмотров. Автор канала показал палубы и развлечения для пассажиров на борту.

Корабль Legend of the Seas от компании Royal Caribbean — настоящий небольшой город со своими районами. Длина лайнера составляет 365 метров. Он способен перевозить 250 тысяч тонн груза. На двадцати его палубах могут разместиться 7600 пассажиров, а также более 2300 членов экипажа.

Судно отправилось в свой первый рейс в июле. Сейчас оно курсирует между Италией и Испанией. На его борту разбит большой парк с растениями Central Park. В нём можно посетить развлекательную зону Surfside, а также насладиться шоу в купольной локации Aquadome.

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Пассажиры могут позаниматься в просторном тренажерном зале, развлечься в баре или насладиться едой в различных заведениях.

На борту предусмотрены апартаменты Royal Loft Suite с джакузи, пианино и собственным балконом. Стоимость такого номера за один рейс обойдется не менее чем в 100 000 долларов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Leo Express проводит распродажу билетов на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения: билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

Также Новини.LIVE писали, что словацкий оператор ZSSK предоставляет пассажирам скидки на различные развлечения. Они действуют на посещение спа-центров, аквапарков, музеев, галерей и других туристических достопримечательностей в Словакии и Чехии. Их размер составляет от 10 до 20%.

путешествие корабль Средиземное море
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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