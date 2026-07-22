Найбільший пасажирський лайнер у світі Legend of the Seas: який вигляд має (відео)

Лайнер Legend of the Seas. Фото: скриншот. Колаж: Новини.LIVE

В Середземному морі у перші рейси вирушив найбільший у світі пасажирський лайнер Legend of the Seas. Один з мандрівників показав, як виглядає цей унікальний гігант зсередини.

Відповідне відео було оприлюднено на YouTube-каналі "Podróże Wojownika", передає Новини.LIVE.

Найбільший круїзний лайнер у світі

Ролик із назвою "Ось як виглядає найбільший круїзний корабель у світі!" всього за кілька днів зібрав понад 100 тисяч переглядів. Автор каналу показав палуби та розваги для пасажирів на борту.

Корабель Legend of the Seas від компанії Royal Caribbean як справжнє невелике місто зі своїми районами. Довжина лайнера складає 365 метрів. Він здатний перевозити 250 тисяч тонн вантажу. На двадцяти його палубах можна розмітити 7600 пасажирів, а також понад 2300 членів екіпажу.

Судно вирушило у свій перший у липні. Нині воно курсує між Італією та Іспанією. На його борту розташували великий парк з рослинами Central Park. В ньому можна відвідати розважальну зону Surfside, а також насолодитися шоу у купольній локації Aquadome.

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Пасажири можуть позайматися у просторому тренажерному залі, розважитись у барі, чи насолодитися їжею у різноманітних закладах.

На борту передбачені апартаменти Royal Loft Suite з джакузі, піаніно та власним балконом. Вартість такого номера за один рейс обійдеться щонайменше 100 000 доларів.

Раніше Новини.LIVE розповів, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

Також Новини.LIVE писали, що словацький оператор ZSSK дарує пасажирам знижки на різноманітні розваги. Вони діють на відвідування спа-центрів, аквапарків, музеїв, галерей та інших туристичних атракцій у Словаччині та Чехії. Їх розмір складає від 10 до 20%.