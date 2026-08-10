Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Одна из пассажирок пожаловалась на политику Wizz Air: что произошло

Одна из пассажирок пожаловалась на политику Wizz Air: что произошло

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 18:30
Скандал с Wizz Air в Великобритании: почему пассажирку не хотели пустить в самолет
Ручная кладь Wizz Air. Фото: Wizz Air, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажирка венгерской авиакомпании Wizz Air расплакалась и едва не опоздала на свой рейс. Конфликт с представителями лоукостера возник из-за размера её сумки.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Скандал с Wizz Air в Великобритании

21-летняя Кэти Хейворд готовилась к вылету авиакомпании Wizz Air на Санторини в лондонском аэропорту Гатвик, однако путешественнице отказали в посадке.

Путешествуя вместе с двумя подругами, она подошла к выходу на посадку в аэропорту, где сотрудник отвел девушек в сторону и сообщил, что их багаж слишком большой и их не пустят на борт самолета. При этом сотрудница авиакомпании повысила на неё голос и велела ей покинуть очередь.

Путешественница рассказала, что вместе с подругой специально покупали отдельные сумки, соответствующие правилам перевозки ручной клади Wizz Air.

Читайте также:

Другой сотрудник службы безопасности вмешался в ситуацию, хотя первый сотрудник все еще кричал на девушек.

"Насколько унизительным был весь этот опыт. Меня оставили сидеть на полу одну, у меня случился приступ паники, а моим друзьям даже не разрешили подойти и меня утешить", — пожаловалась Кэти.

Девушка подчеркнула, что сотрудница компании даже не измеряла сумки девушек в рамках.

"Никаких замечаний от других сотрудников во время регистрации не было, буквально только от этой одной женщины у выхода на посадку", — добавила Кэти.

Сумка, которую девушки купили на Amazon, имела размеры 40×30×20 см. Допустимые размеры ручной клади в самолетах Wizz Air составляют 40×30×20 см.

@katyhaywardd

По-настоящему худший опыт в аэропорту, который у меня когда-либо был @wizzair

♬ original sound - katyhaywardd

В итоге Кэти и её подругам не пришлось платить за багаж, поскольку другой сотрудник поговорил с ними и пропустил их. Пользователи соцсетей поддержали девушек.

"Ужасная авиакомпания. Летала с ними один раз, и они порвали мой чемодан, но отказались его заменить! Нам переплатили, больше никогда не воспользуюсь их услугами".

"Каждый чемодан, который проходил мимо, был буквально больше вашего — ужасный сервис!! Надеюсь, с вами, девочки, всё в порядке".

"Ужасная авиакомпания, у нас были проблемы с ними при возвращении из Рима — нам пришлось заплатить 150 евро за наши чемоданы, которые также соответствовали размерам, но если бы мы не заплатили, нас бы не пустили на рейс".

"Все поведение и обслуживание клиентов были позорными — это первый и последний раз, когда мы когда-либо полетим с ними".

Ранее Новини.LIVE рассказали, как выбрать лучшие места в самолетах Wizz Air. Они имеют дополнительное пространство для ног, и там меньше ощущается турбулентность. Это настоящее спасение для тех, кого укачивает в воздухе.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair также заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него всё равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это из-за новых премий для сотрудников.

авиарейсы самолет Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации