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Главная Экономика Поездка Рамки в аэропорту: Ryanair все чаще заставляет туристов доплачивать за багаж

Рамки в аэропорту: Ryanair все чаще заставляет туристов доплачивать за багаж

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 08:35
Ручная кладь Ryanair: пассажиры пожаловались на несправедливые правила
Пассажиры жалуются на Ryanair. Фото: Новини.LIVE, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE.

Возмущённая путешественница опубликовала кадры, на которых её чемодан помещается в прибор для измерения размеров багажа. По её словам, ирландский лоукостер Ryanair, который является одной из самых популярных бюджетных авиакомпаний в Европе, "охотится" за комиссионными.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Пассажиры жалуются на Ryanair

Путешественница возмущена политикой популярного лоукостера Ryanair. Её чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с неё всё равно взимали плату за превышение размеров багажа.

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Ryanair взимает плату за чемодан. Фото: X

"Я хочу вернуть 75 фунтов (примерно 88 евро), которые сегодня днём в аэропорту Манчестера взял у меня какой-то бездушный чиновник за «негабаритную» сумку, которой я пользовалась и с которой никогда не было никаких проблем именно на этом маршруте, пожалуй, более 30 раз за последние семь лет", — пожаловалась пассажирка.

Она добавила, что контроль Ryanair в аэропорту стал в разы строже. Персонал компании стремится любым способом получить свою комиссию в размере 2,50 евро за сумку.

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Бюджетная авиакомпания предупреждала, что её сотрудники будут получать более высокие премии за выявление багажа, превышающего разрешённые размеры.

В ноябре прошлого года размер вознаграждения для сотрудников при выходе из самолета был увеличен с 1,50 евро до 2,50 евро (2,16 фунта) за одну единицу багажа.

"Какую же замечательную аферу для заработка вы устраиваете у выхода на посадку! Впредь я любой ценой буду избегать этого маршрута, даже если это будет означать, что придется лететь двумя рейсами с пересадкой!", — добавила туристка.

Волну возмущения женщины подхватили и другие пользователи сети.

"Боюсь, что ответа ты не получишь — они слишком заняты тем, что высмеивают людей, забронировавших места у иллюминатора".

"Летал с Ryanair один раз, лучше уже пешком пойду, чем снова переживать такое".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, что в международном аэропорту Кишинева построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на пиковый период. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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