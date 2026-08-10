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Одна з пасажирок поскаржилася на політику Wizz Air: що сталось

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 18:30
Скандал із Wizz Air в Британії: чому пасажирку не хотіли пускати в літак
Ручна поклажа Wizz Air. Фото: Wizz Air, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Пасажирка угорської авіакомпанії Wizz Air розплакалася і ледь не пропустила свій рейс. Конфлікт із представниками лоукостера стався через розмір її сумки.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE

Скандал із Wizz Air в Британії

21-річна Кеті Хейворд готувалась до вильоту авіакомпанії Wizz Air на Санторіні у лондонському аеропорту Гатвік, проте мандрівниці відмовили в посадці.

Подорожуючи разом із двома подругами, вона підійшла до виходу на посадку в аеропорту, де співробітник відвів убік дівчат і повідомив, що їхній багаж завеликий і їх не пустять на борт літака. При цьому працівниця авіакомпанії підвищила на неї голос і сказала їй покинути чергу.

Мандрівниця розповіла, що разом з подругою спеціально купували окремі сумки, які підходять під правила перевезення ручної поклажі Wizz Air.

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Інший співробітник служби безпеки втрутився у ситуацію, хоча інший працівник все ще кричав на дівчат.

"Наскільки принизливим був весь цей досвід. Мене залишили сидіти на підлозі саму, у мене стався приступ паніки, а моїм друзям навіть не дозволили підійти й мене втішити", — поскаржилася Кеті.

Дівчина підкреслила, що працівниця компанії навіть не вимірювала сумки дівчат у рамках.

"Жодних зауважень від інших співробітників під час реєстрації не було, буквально тільки від цієї однієї жінки біля виходу на посадку", — додала Кеті.

Сумку, яку дівчата купили на Amazon, коштувала мала розміри 40×30×20 см. Допустимі розміри ручної поклажі в літаках Wizz Air становлять 40×30×20 см.

@katyhaywardd

genuinely the worst experience in a airport I’ve ever had @wizzair

♬ original sound - katyhaywardd

Зрештою, Кеті та її подругам не довелося платити за багаж, оскільки інший співробітник поговорив з ними і пропустив їх. Користувачі соцмереж підтримали дівчат.

"Жахлива авіакомпанія. Літала з ними один раз, і вони порвали мій чемодан, але відмовилися його замінити! Нам переплатили, більше ніколи не скористаюся їхніми послугами".

"Кожна валіза, що проходила повз, була буквально більшою за вашу — жахливий сервіс!! Сподіваюся, з вами, дівчата, все гаразд".

"Жахлива авіакомпанія, у нас були проблеми з ними під час повернення з Риму — нам довелося заплатити 150 євро за наші валізи, які також відповідали розмірам, але якщо б ми не заплатили, нас би не пустили на рейс".

"Уся поведінка та обслуговування клієнтів були ганебними — це перший і останній раз, коли ми коли-небудь полетимо з ними".

Раніше Новини.LIVE розповіли, як обрати найкращі місця в літаках Wizz Air. Вони мають додатковий простір для ніг і там менше відчувається турбулентність. Це справжній порятунок для тих, кого захитує у повітрі.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair так само змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.

авіарейси літак Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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