Один из самых популярных среди украинцев аэропортов расширят ангарами

Аэропорт Кишинёва. Фото: AirportChisinau/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Один из самых популярных среди украинцев хабов будет расширен. В международном аэропорту Кишинёва построят дополнительные навесы. Они будут расположены у выходов на посадку.

Об этом сообщает Avianews, передает Новини.LIVE.

Что изменится в аэропорту Кишинева

Из-за нехватки места в разгар летних отпусков в аэропорту Кишинева начали срочное строительство навесов у выходов на посадку. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Новые навесы будут оборудованы освещением и системами кондиционирования воздуха, чтобы пассажирам было комфортнее ожидать посадки.

Новые навесы не будут полноценными помещениями и будут носить сезонный характер. Это будут простые навесы в месте посадки пассажиров в автобус.

Проект навесов в аэропорту Кишинева. Фото: AirportChisinau/Facebook

Как пишет издание, за прошлый год терминал обслужил 6 млн пассажиров, что вдвое превышает пропускную способность здания аэропорта. При этом работы по его расширению так и не начинаются, хотя первый тендер был проведен в 2025 году.

Из-за перегруженности пассажиров просят прибывать за три часа до вылета днем и за четыре часа до вылета — в ночное время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. За 2025 год он обслужил 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.

Также Новини.LIVE писали, что в лондонском аэропорту "Гатвик" хотят существенно упростить жизнь пассажирам. Там их автомобили будут перепарковывать роботизированные системы. Нововведение может заработать уже в августе.