Один из популярных аэропортов Европы подготовил приятный бонус для пассажиров

Бесплатный автобус до аэропорта Лутон в Лондоне. Фото: LutonAirport/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Чтобы побудить пассажиров отказаться от использования личных автомобилей, в течение всего августа автобусные перевозки до терминала популярного аэропорта и обратно будут полностью бесплатными для всех отдыхающих.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Бесплатный автобус до аэропорта

Аэропорт Лондон-Лутон в графстве Бедфордшир в течение всего дня будет обеспечивать курсирование автобусов, которые будут доставлять пассажиров прямо к входу в аэропорт.

Такая инициатива была реализована в рамках программы "Fly and Ride". Благодаря ей пассажиры могут бесплатно пользоваться рядом маршрутов компаний Arriva и Stagecoach.

Данная инициатива дополняет новую программу Министерства транспорта по бесплатному летнему проезду на автобусе для детей в возрасте от 5 до 15 лет в Англии. Благодаря ей этим летом все члены семьи смогут бесплатно доехать на автобусе до аэропорта.

Некоторые автобусные маршруты работают круглосуточно, а в Лутоне несколько из них курсируют с интервалом в семь минут, в частности те, которые высаживают пассажиров непосредственно у входа в терминал.

Чтобы бесплатно добраться до аэропорта, путешественникам нужно лишь предъявить действительный распечатанный или электронный посадочный талон на рейс, вылетающий из аэропорта Лондон-Лутон в августе.

Соответствующее предложение действует на маршрутах Arriva № 101, X1, X2, X3, X4, A и Z.

Эта возможность будет действовать до 31 августа. Однако стоит учесть, что она не распространяется на рейсы компаний National Express и Greenline.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в лондонском аэропорту Гатвик хотят существенно упростить жизнь пассажирам. Там их автомобили будут перепарковывать роботизированные системы. Нововведение может заработать уже в августе.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.