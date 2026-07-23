TGV INOUI запустит новый маршрут: маршрут и расписание

Новый маршрут TGV INOUI. Фото: TGV INOUI, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2027 года начнёт курсировать пилотный маршрут TGV INOUI. Он соединит бельгийский Брюссель с французским Страсбургом и швейцарским Базелем.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новости.LIVE.

Новый поезд TGV INOUI в Европе

Пилотный проект предусматривает курсирование поезда TGV INOUI по выходным дням. Время в пути между столицей Бельгии и швейцарским городом Базелем составит примерно пять с половиной часов.

Поезд будет курсировать три раза в неделю. Отправление из Брюсселя — примерно в 7:00 утра в пятницу, субботу и воскресенье.

Прибытие в Базель запланировано примерно на 12:30. В обратном направлении поезд будет отправляться примерно в 14:00 и прибывать в Брюссель около 19:00.

Читайте также:

Поезд будет останавливаться на станциях:

Лилль-Европа;

станция TGV в аэропорту Париж-Шарль де Голль;

Шампань-Арденны TGV;

Мез TGV;

Лотарингия TGV;

Страсбург;

Базель.

Ожидается, что билеты поступят в продажу весной 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Leo Express распродает билеты на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения, билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

Также Новини.LIVE писали, что в Германии ввели новые ограничения. Пассажирам строго запрещается употреблять алкоголь на вокзалах. Нарушителей правил будут немедленно выводить с территории вокзала.