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Главная Экономика Поездка Новый железнодорожный маршрут по Европе соединит три страны: какие города он охватывает

Новый железнодорожный маршрут по Европе соединит три страны: какие города он охватывает

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 14:33
TGV INOUI запустит новый маршрут: маршрут и расписание
Новый маршрут TGV INOUI. Фото: TGV INOUI, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2027 года начнёт курсировать пилотный маршрут TGV INOUI. Он соединит бельгийский Брюссель с французским Страсбургом и швейцарским Базелем.

Об этом пишет Railway Pro, передает Новости.LIVE.

Новый поезд TGV INOUI в Европе

Пилотный проект предусматривает курсирование поезда TGV INOUI по выходным дням. Время в пути между столицей Бельгии и швейцарским городом Базелем составит примерно пять с половиной часов.

Поезд будет курсировать три раза в неделю. Отправление из Брюсселя — примерно в 7:00 утра в пятницу, субботу и воскресенье.

Прибытие в Базель запланировано примерно на 12:30. В обратном направлении поезд будет отправляться примерно в 14:00 и прибывать в Брюссель около 19:00.

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Поезд будет останавливаться на станциях:

  • Лилль-Европа;
  • станция TGV в аэропорту Париж-Шарль де Голль;
  • Шампань-Арденны TGV;
  • Мез TGV;
  • Лотарингия TGV;
  • Страсбург;
  • Базель.

Ожидается, что билеты поступят в продажу весной 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Leo Express распродает билеты на поезд. Пассажиры могут путешествовать между популярными городами Польши всего за 8 злотых. Для сравнения, билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

Также Новини.LIVE писали, что в Германии ввели новые ограничения. Пассажирам строго запрещается употреблять алкоголь на вокзалах. Нарушителей правил будут немедленно выводить с территории вокзала.

путешествие Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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