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Головна Економіка Поїздка Новий залізничний маршрут Європою з'єднає три країни: які міста охоплює

Новий залізничний маршрут Європою з'єднає три країни: які міста охоплює

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:33
TGV INOUI запустить новий маршрут: маршрут та розклад
Новий маршрут TGV INOUI. Фото: TGV INOUI, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2027 року почне курсувати пілотний маршрут TGV INOUI. Він з’єднає бельгійський Брюссель із французьким Страсбургом та швейцарським Базелем. 

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE

Новий потяг TGV INOUI у Європі

Пілотний проєкт передбачає курсування поїзда TGV INOUI у вихідні дні. Час у дорозі між столицею Бельгії та швейцарським містом Базель становитиме приблизно п’ять з половиною годин.

Поїзд курсуватиме тричі на тиждень. Відправлятиметься з Брюсселя приблизно о 7:00 ранку у п’ятницю, суботу та неділю.

Прибуття до Базеля заплановано приблизно на 12:30. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься приблизно о 14:00 і прибуватиме до Брюсселя близько 19:00.

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Поїзд зупинятиметься на станціях:

  • Лілль-Європа;
  • станція TGV в аеропорту Париж-Шарль де Голль;
  • Шампань-Арденни TGV;
  • Мез TGV;
  • Лотарингія TGV;
  • Страсбург;
  • Базель.

Очікується, що квитки надійдуть у продаж навесні 2027 року.

Раніше Новини.LIVE розповів, що Leo Express розпродає квитки на потяг. Пасажири можуть мандрувати між популярними містами Польщі всього за 8 злотих. Для порівняння, квитки на рейси PKP Intercity в середньому вартують 68 злотих.

Також Новини.LIVE писали, що в Німеччині ввели нові обмеження. Пасажирам суворо забороняється вживати алкоголь на вокзалах. Порушників правил будуть негайно виводити з території вокзалу.

подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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