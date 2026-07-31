Новые тарифы на проезд в маршрутках Киева: стоимость повысится уже с 1 августа
Еще одно подорожание для киевлян — на этот раз в маршрутках. С 1 августа стоимость проезда вырастет до 25 гривен на большинстве маршрутов. Причина не только в топливе, которое дорожает почти каждый день.
Об этом сообщил руководитель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко в комментарии РБК-Украина, передают Новини.LIVE.
Сколько будет стоить поездка
Маршруты, где сейчас проезд стоит 20 гривен, с 1 августа подорожают до 25 гривен. А там, где тариф составлял 10 гривен, пассажиры будут платить уже 20 гривен.
Окончательное решение о новых тарифах было принято 30 июля, и, по словам эксперта, большинство частных перевозчиков перейдут на них уже со следующей недели.
Почему подорожал проезд
Главная причина — топливо, которое дорожает почти каждый день. В Киеве не хватает водителей. По словам эксперта, почти не осталось маршрутов, где не ощущается дефицит кадров. Ситуацию осложнили изменения в законодательстве с 1 июня, которые затруднили отстранение водителей от мобилизации.
К тому же часть водителей отказывается работать на маршрутах из-за блокпостов. Все из-за риска задержек и трудностей с проездом.
Кроме того, выросла себестоимость перевозок из-за подорожания запчастей и смазочных материалов. Это следствие роста курса доллара. Все эти факторы вместе и заставили перевозчиков пересмотреть тарифы.
Что уже подорожало ранее
Это не первое повышение цен на транспорт в Киеве этим летом. С 15 июля уже выросла стоимость проезда в общественном транспорте: в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере поездка теперь стоит 30 гривен. Билеты, купленные по старому тарифу в 8 гривен, можно использовать до середины сентября. Все действующие льготы на проезд остались без изменений.
Недавно Новини.LIVE рассказывали, как пассажиры без билетов лишают других возможности пользоваться удобными электричками. Пригородные поезда сейчас работают в убыток из-за отсутствия возможности валидации пассажиров. По словам экспертов, только трое из десяти пассажиров имеют билет.
Также Новини.LIVE сообщали, как добраться на автобусе до Варшавы за 499 гривен. Пассажиры, которые в ближайшее время планируют поездки в соседнюю Польшу, могут воспользоваться существенной скидкой в приложении Uklon на новую услугу Uklon Travel Bus. Сэкономить можно как на поездках по Украине, так и на международных рейсах.
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