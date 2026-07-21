Нехватка билетов: в УЗ объяснили, почему не могут запустить больше поездов

Нехватка билетов на Укрзализныце. Фото: УЗ, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Украинцы массово жалуются на то, что не могут приобрести билеты на поезда Укрзализныци в разгар летнего сезона. Путешественники часами пытаются «разобрать» места, однако их попытки зачастую оказываются тщетными.

Представители Укрзализныци в соцсети Threads объяснили, почему сейчас невозможно устранить дефицит мест, передает Новини.LIVE.

Нехватка билетов Укрзализныци

Одна из пассажирок пожаловалась на нехватку билетов и поинтересовалась у перевозчика, можно ли как-то решить эту проблему. В частности, путешественница предложила обратиться за помощью к международным партнерам Украины.

"К кому должна обратиться Укрзализныця, чтобы получить больше вагонов? Если их мало, а их мало — нужно что-то решать. Почему мы не можем, например, обратиться к европейским партнерам и попросить о помощи в любом виде", — спросила она.

В Укрзализныце пояснили, что подвижной состав стран ЕС (за исключением стран-железнодорожников Балтии) отличается по конфигурации в плане технической совместимости, ширины колеи, сертификации и многих других факторов.

"Если бы вопрос решался одним письмом или одной просьбой, он давно был бы решен, но он не будет решен положительно", — добавил перевозчик.

Как "урвать" билеты УЗ в разгар сезона

Пассажиры могут воспользоваться автопокупкой — система самостоятельно "поймает" свободные места и приобретет билеты.

Система автоматически выкупит билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на внеочередное оформление проездных документов.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, пассажир должен авторизоваться в приложении через "Дія.Підпис" и ввести свои данные, выбрать нужное направление и сразу оплатить билет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.