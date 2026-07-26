Не "Университет": какая станция является самой глубокой в метро Харькова

Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Одной из визитных карточек Харькова является метрополитен, который занимает второе место по величине в Украине. Ежедневно по его подземным туннелям добираются на работу тысячи харьковчан и гостей города. Кроме того, стены метро ежедневно защищают от вражеских дронов, бомб и ракет.

Новини.LIVE подробнее расскажут о самой глубокой станции Харьковского метрополитена.

Малоизвестные факты о метро Харькова

Самой глубокой станцией метро в Харькове является "Ярослава Мудрого", до апреля 2024 года она была названа в честь русского писателя Александра Пушкина. Она находится на глубине 35 метров между станциями "Киевская" и "Университет".

Дизайн станции был выполнен в стиле архитектуры дворцов и театров пушкинских времен. Её украшают белые мраморные стены на фоне тёмно-серых полов, декоративные вентиляционные решётки и позолоченные светильники.

Несмотря на стиль, на фоне дерусификации и декоммунизации станция сменила свое название в честь великого князя Киевской Руси Ярослава Мудрого. Она также расположена недалеко от Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Эскалатор на станции насчитывает 365 ступеней, а его высота составляет около 30 метров. Благодаря такой глубине акустика в метро ощущается в разы сильнее.

Малоизвестным фактом является то, что подземелья этой станции использовались в коммерческих целях. В частности, здесь круглый год сохранялась стабильная температура, и можно было выращивать грибы на продажу в любое время года. Там даже разводили речную рыбу, однако проект оказался слишком дорогостоящим, и его свернули.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE. писали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.