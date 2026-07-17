Не пустят в поезд УЗ: нужно ли возвращать билет с ошибкой в фамилии или имени

Билеты УЗ. Фото: Укрзализныця, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В разгар лета покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в сложный квест. Только представьте: после нескольких суток такой "охоты" вам удалось купить заветные места, но после загрузки вы обнаруживаете ошибку в посадочных документах. Перевозчик ответил, можно ли что-то сделать в такой ситуации.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Ошибка в билете УЗ

У каждого пассажира может случиться ситуация, когда он может непреднамеренно допустить ошибку в фамилии или имени в посадочном документе. Кроме того, билеты могут покупать для нас родные и друзья.

В «Укрзализныце» объяснили, можно ли как-то исправить неправильно внесенные данные, ведь очень часто приобрести новые билеты в разгар пикового сезона практически невозможно.

Отмечается, что после покупки билета имя и фамилию менять нельзя. Соответствующее правило защищает от несанкционированной перепродажи билетов.

Однако в целом допускается до 3 ошибок в имени и фамилии. В таком случае документ останется действительным, и у пассажира не должно возникнуть проблем при посадке в поезд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.