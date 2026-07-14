Не пустят в поезд: на какие рейсы УЗ требуются бумажные билеты

Билет УЗ. Фото: УНИАН, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

С переходом на цифровые технологии украинцы стали пользоваться электронными билетами на поезда. Укрзализныця не требует от пассажиров распечатывать посадочные талоны, однако есть некоторые исключения. В частности, пассажирам необходимы бумажные билеты на некоторых международных маршрутах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Печатные билеты в поездах УЗ

При посадке на рейсы внутри Украины достаточно показать проводникам посадочные талоны в электронном формате. Однако пассажиры, путешествующие по некоторым международным направлениям, всегда должны иметь при себе распечатанные билеты.

В частности, железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии требуют наличие распечатанного посадочного документа. Они проверяют у пассажиров проездные документы, делают на них отметки, а также фиксируют необходимые данные для статистики и отчетности.

Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:

009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

На других маршрутах, в том числе и международных, пассажир может предъявить при посадке билет с QR-кодом на смартфоне или другом гаджете. Проводник сканирует документ с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.