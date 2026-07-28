Метро в Виноградарь: «Новости.LIVE» узнали, как продвигаются работы (фото)

Строительство метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Киеве продолжается строительство метрополитена в районе Виноградарь. Подрядная компания Autostrada уже приступила к новому этапу работ. Ранее мэр города Виталий Кличко заявлял, что две новые станции метро могут открыться уже в следующем году.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик выяснила, на каком этапе сейчас находится строительство новых станций.

Метро в Виноградарь

Компания-подрядчик Autostrada сообщила о том, что стартовал новый цикл работ. В частности, сейчас метростроители рыют три котлована под водоотвод, туннель и канализацию.

Также рабочие ведут монолитные работы на участке от подземного перехода до будущей станции «Варшавская», где планируется провести гидроизоляцию и обшивку.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале этого лета, в июне, заявлял, что завершение строительства метро на Виноградаре, а именно будущих станций "Варшавская" и "Мостицкая", состоится уже в 27-м году. В частности, по его словам, основные работы будут завершены уже в этом году.

Читайте также:

Строительство метро до Виноградара. Фото: Новини.LIVE.

Развитие метрополитена в Киеве. Фото: Новини.LIVE.

Строительство метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE.

Мнения жителей Виноградара разделились. В частности, некоторым киевлянам мешают строительные работы, они жалуются на пыль и шум. Другие же жители готовы терпеть неудобства ради удобной инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась