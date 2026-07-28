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Главная Экономика Поездка Метро на Виноградаре: на каком этапе находится строительство станций "Варшавская" и "Мостицкая"

Метро на Виноградаре: на каком этапе находится строительство станций "Варшавская" и "Мостицкая"

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 15:35
Метро в Виноградарь: «Новости.LIVE» узнали, как продвигаются работы (фото)
Строительство метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Киеве продолжается строительство метрополитена в районе Виноградарь. Подрядная компания Autostrada уже приступила к новому этапу работ. Ранее мэр города Виталий Кличко заявлял, что две новые станции метро могут открыться уже в следующем году.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик выяснила, на каком этапе сейчас находится строительство новых станций.

Метро в Виноградарь

Компания-подрядчик Autostrada сообщила о том, что стартовал новый цикл работ. В частности, сейчас метростроители рыют три котлована под водоотвод, туннель и канализацию.

Также рабочие ведут монолитные работы на участке от подземного перехода до будущей станции «Варшавская», где планируется провести гидроизоляцию и обшивку.

Мэр Киева Виталий Кличко в начале этого лета, в июне, заявлял, что завершение строительства метро на Виноградаре, а именно будущих станций "Варшавская" и "Мостицкая", состоится уже в 27-м году. В частности, по его словам, основные работы будут завершены уже в этом году.

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Мнения жителей Виноградара разделились. В частности, некоторым киевлянам мешают строительные работы, они жалуются на пыль и шум. Другие же жители готовы терпеть неудобства ради удобной инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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