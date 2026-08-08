Куда деваются вещи, которые забирают у пассажиров в аэропорту: стюардесса раскрыла правду

Аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В аэропортах действуют строгие ограничения на предметы, которые пассажир может перевозить с собой в ручной клади и багаже. Многие пассажиры задавались вопросом: куда деваются все вещи, которые изымают при прохождении контроля безопасности в аэропорту — от духов до зажигалок и ножниц.

Стюардесса Татьяна Ивахинина в TikTok рассказала, что далеко не всё из этого списка попадает в мусор, передаёт Новини.LIVE.

Судьба вещей, изымаемых в аэропорту

Большинство авиакомпаний разрешает брать на борт самолета предметы повседневного обихода — одежду, книги, ручки, бумагу, наушники, подушки для путешествий и прочее. Однако категорически запрещено провозить с собой острые и легковоспламеняющиеся предметы, а также игрушечные пистолеты.

Стюардесса рассказала, что обычные потерянные вещи на досмотре обычно передают в бюро находок, где они ждут своего владельца.

Однако предметы, изъятые в аэропорту в соответствии с правилами авиационной безопасности, пассажиры вернуть уже не могут.

"Часть таких вещей утилизируют, а в некоторых странах могут через определённое время передавать на благотворительность или даже продавать на специальных аукционах", — рассказала стюардесса.





Она добавила, что обычно судьба этих вещей зависит от конкретного аэропорта и правил конкретной страны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковой машине проверка проходит легче, зато в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.