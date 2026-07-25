Какая станция метро Киева должна была находиться под землей, но всё пошло не по плану

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ежедневно киевский метрополитен перевозит тысячи гостей и жителей столицы. Однако мало кто догадывается, каких титанических усилий стоила эта работа метростроителям. В частности, из-за сложных условий одна из станций была построена над землей.

Об этом рассказывает "ТиКиев" в TikTok, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция метро "Дарница" в Киеве

Станцию "Дарница" открыли в 1965 году. Интересно, что планировали открыть её совсем в другом месте. Первый проект столичной подземки предполагал, что станция будет глубокой, под жилыми кварталами. Однако впоследствии выяснилось, что грунты на этом участке очень проблемные, поэтому инженеры решили сделать станцию наземной.

Именно по этой причине "Дарница" выглядит не как типичная станция метро, а как нечто среднее между вокзалом и платформой электрички.

Станция получила такое название из-за близости к легендарному Дарницкому вокзалу, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины.

Метро фактически строили так, чтобы людям было удобно пересаживаться на поезд. Именно поэтому район Дарница и станция метро "Дарница" тесно связаны исторически.

Кроме того, "Дарница" — это единственная станция в Киеве, которую подтапливало. В 70-х–80-х годах во время сильных дождей станцию несколько раз действительно заливало водой, поскольку она наземная и не так хорошо защищена, как подземные.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы на перевозку таких пассажиров.