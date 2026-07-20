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Главная Экономика Поездка Как работает метро Киева в июле 2026 года: расписание и интервалы движения

Как работает метро Киева в июле 2026 года: расписание и интервалы движения

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 08:32
Метро в Киеве: график работы в июле 2026 года
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Несмотря на подорожание проезда, метрополитен в Киеве остается одним из самых доступных видов транспорта. Благодаря метро жители и гости столицы могут передвигаться по городу, избегая пробок.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в июле 2026 года.

Святошинско-Броварская ветка

Киевский метрополитен состоит из трех линий — синей, зеленой и красной, на которых расположено 52 станции.

Первый поезд с конечной станции метро "Академгородок" отправляется в 05:51, а последний прибывает в 23:08. С станции метро "Лесная" можно добраться с 05:51, в 23:30 прибывает последний поезд.

Оболонско-Теремковская линия

Первый поезд с конечной станции метро "Героев Днепра" отправляется в 05:30, а последний прибывает в 23:05. Со станции метро "Теремки" поезда начинают курсировать с 06:07, последний поезд доставляет пассажиров в 22:30.

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Сирецко-Печерская линия

Первый поезд с конечной станции метро "Сирец" отправляется ровно в 6 утра, а последний прибывает в 23:06. Со станции метро "Червоный хутор" можно добраться с 06:22, последний поезд доставляет пассажиров в 22:25.

В будние дни в час пик (с 8 до 9 утра) поезда курсируют каждые 3–4 минуты, в непиковые часы — примерно каждые 6–10 минут. В вечерние часы интервал может увеличиваться до 8–11 минут.

В субботу и воскресенье в часы пик поезда курсируют каждые 6–7 минут, а в вечернее время — каждые 9–11 минут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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