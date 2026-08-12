К популярному среди украинцев аэропорту запустят трансфер

Аэропорт Кишинёва. Фото: AirportChisinau/Facebook.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В аэропорту Кишинёва запустили новый пилотный проект. Пассажиров, прибывающих на поезде, бесплатный трансфер будет доставлять непосредственно к терминалу.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (AIC) в Facebook, передает Новини.LIVE.

Бесплатный трансфер до аэропорта Кишинева

Отмечается, что ежедневно в 10:20 пассажиры могут выйти на остановке "Ревака" и добраться оттуда до аэропорта бесплатным прямым трансфером. Поездка до терминала на автобусе занимает примерно 5 минут. Таким образом, был существенно сокращен путь до аэропорта и уменьшена интенсивность дорожного движения в районе терминала.

Кроме того, для пассажиров также установили 11 беседок с местами для отдыха. Также было увеличено количество точек с бесплатной питьевой водой.

Представители аэропорта пояснили, что проект является пилотным и после завершения тестирования будут сохранены только те решения, которые окажутся полезными для пассажиров.

Из-за войны и закрытого неба международный аэропорт Кишинева стал одним из самых популярных авиахабов для украинцев. Из Киева в Кишинев курсирует ежедневный поезд, кроме того, прямо в аэропорт доставляют десятки украинских и международных автобусных перевозчиков.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в международном аэропорту Кишинева построят дополнительные навесы. Эти ангары будут оборудованы только на период пиковой нагрузки. Их должны ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Также Новини.LIVE писали, что в большинстве аэропортов Испании были ужесточены проверки. При обнаружении нарушений путешественнику могут отказать во въезде в страну. Ограничения будут действовать как минимум до 7 сентября.