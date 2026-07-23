В Атлантическом океане обнаружены обломки самолета Clipper Endeavor: подробности катастрофы

Обнаруженные обломки самолета Clipper Endeavor. Фото: Pan Am Historical Foundation, Air/Sea Heritage Foundation и Deep Sea Vision. Коллаж: Новини.LIVE

Самолет "Clipper Endeavor" был обнаружен на глубине 610 м под уровнем моря у побережья Пуэрто-Рико. Он упал в Атлантический океан в результате аварии, которая стала поводом для введения обязательных инструктажей по безопасности полетов.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

Найдены обломки самолета "Clipper Endeavor"

Самолет "Clipper Endeavor" потерпел крушение 11 апреля 1952 года в результате отказа нескольких двигателей вскоре после взлета. Пассажирам было трудно найти спасательные жилеты и плоты, поскольку самолет быстро тонул. Из 69 пассажиров и членов экипажа на борту выжили лишь 17.

После этой катастрофы были введены обязательные предполетные инструктажи по безопасности на каждом коммерческом рейсе.

Сегодня перед каждым вылетом гражданского самолета бортпроводники обязаны рассказать пассажирам, где расположены выходы из самолета, а также где находятся спасательные жилеты, и объяснить, как ими воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации.

Читайте также:

Самолет нашли на дне океана после того, как исследователи обнаружили материалы публичных слушаний в Пуэрто-Рико, в частности карту, нарисованную пилотами ВВС, которые были свидетелями катастрофы, что помогло сузить зону поисков.

Исследователи использовали исторические записи и метеорологические данные на момент катастрофы, чтобы определить участок дна Атлантического океана площадью 10 квадратных морских миль, где, вероятно, лежали обломки самолета. Эти обломки обнаружил дрон во время первого облета района поисков 2 июня.

Обломки самолета "Clipper Endeavor". Фото: Air/Sea Heritage Foundation и Deep Sea Vision

Фотосъемка подтвердила, что обломки принадлежали самолету "Clipper Endeavor, а логотип Pan Am и название самолета, несмотря на прошедшие годы, были различимы на фюзеляже.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали, что Emirates оснастит места в экономклассе уникальными подголовниками. Они способны поддерживать голову пассажира с помощью спинки и гибких крыльев с обеих сторон, предотвращая её покачивание из стороны в сторону. Такой фишки нет ни у одной другой авиакомпании.