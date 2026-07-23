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Головна Економіка Поїздка Змінив історію авіації: на дні Атлантики виявлено уламки літака через 74 роки після аварії

Змінив історію авіації: на дні Атлантики виявлено уламки літака через 74 роки після аварії

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 18:35
В Атлантиці виявили уламки літака Clipper Endeavor: деталі катастрофи
Знайдені уламки літака Clipper Endeavor. Фото: Pan Am Historical Foundation, Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision. Колаж: Новини.LIVE

Літак "Clipper Endeavor" було виявлено на глибині 610 м під рівнем моря біля узбережжя Пуерто-Рико. Він впав у Атлантичний океан у результаті аварії, що стала приводом для запровадження обов’язкових інструктажів з безпеки польотів.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

Знайдено уламки літака "Clipper Endeavor"

Літак "Clipper Endeavor" зазнав аварії 11 квітня 1952 року внаслідок відмови декількох двигунів невдовзі після зльоту. Пасажирам було важко знайти рятувальні жилети та плоти, оскільки літак швидко тонув. З 69 пасажирів та членів екіпажу на борту вижили лише 17.

Після цієї катастрофи було запроваджено обов’язкові передпольотні інструктажі з безпеки на кожному комерційному рейсі.

Сьогодні перед кожним вильотом цивільного літака бортпровідники зобов’язані розповісти пасажирам, де розташовані виходи з літака, а також знаходяться рятувальні жилети і пояснити, як ними скористатися у випадку надзвичайної ситуації.

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Літак знайшли на дні океану після того, як дослідники виявили матеріали публічних слухань у Пуерто-Рико, зокрема карту, намальовану пілотами ВПС, які були свідками катастрофи, що допомогло звузити зону пошуків.

Дослідники використали історичні записи та метеорологічні дані на момент катастрофи, щоб визначити ділянку дна Атлантичного океану площею 10 квадратних морських миль, де, ймовірно, лежали уламки літака. Ці уламки виявив дрон під час першого обльоту району пошуків 2 червня.

Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision A black and white undated composite image shows the Clipper Endeavor wreck
Уламки літака "Clipper Endeavor". Фото: Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision

Фотозйомка підтвердила, що уламки належали літаку "Clipper Endeavor", а логотип Pan Am та назва літака попри роки були помітні на фюзеляжі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, Emirates облаштує місця в економкласі унікальними підголівниками. Вони здатні підтримувати голову пасажира за допомогою спинки та гнучких крил з обох боків, запобігаючи її хитанню з боку в бік. Такої фішки немає у жодної іншої авіакомпанії.

авіарейси літак аварія
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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