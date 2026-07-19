"Из модельного берете?": проводница УЗ стала звездой соцсетей

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныца. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Несмотря на войну и постоянные атаки, поезда Укрзализныци в Украине продолжают курсировать. Даже в тяжелые времена проводницы находят возможность поднять настроение пассажирам. На одном из рейсов пассажиры были восхищены невероятной красотой сотрудницы железной дороги.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Украинцы восхищаются красотой проводницы

В сеть попали кадры с красивой и ухоженной проводницей. У блондинки стройная фигура и длинные ноги, опрятная и выглаженная форма, а также стильная прическа и макияж.

Несмотря на тяжелую работу и жару, женщина встречает пассажиров в туфлях на каблуках. Некоторые пользователи сети написали, что красивая женщина работает на рейсе Киев — Трускавец.

"Укрзализныця, вы проводниц из модельного агентства набираете?", — подписала снимки путешественница.

"Мне даже стало стыдно. Я здесь, в спокойной Польше, три дня с немытой головой, а эта шикарная леди в стране, где идет война, — выглядит как богиня".

"Я как-то ехала с этой дамой. В вагоне было чисто, как в хорошем отеле, она, по-моему, и ночью не ложилась спать. Большое спасибо! Выпишите премию".

"Я всегда приятно удивляюсь, когда у людей на работе такие прически. Это же как круто. Нашли силы, время и желание".

"Ехали Трускавец–Киев, она всегда улыбалась, в вагоне чисто. Она ночью даже не ложилась спать, цените такого сотрудника. Находились с ней, как будто в отеле. За её красоту и улыбку подарили ей шоколадку к чаю".

"По внешнему виду проводницы могу сразу заверить, что в вагоне у неё всё так же красиво".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.