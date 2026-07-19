Рейс с Ryanair: как выбрать лучшие места без доплаты

Самолет Ryanair. Фото: Pexels.com. Коллаж: Новини.LIVE

Эксперт по выгодным предложениям рассказал, как с помощью простого двухминутного способа избежать дополнительных расходов на выбор места на рейсе Ryanair. Пассажиры часто хвалят лоукостер за доступные цены на билеты, ведь зачастую можно приобрести билеты менее чем за 20 евро на поездки по всей Европе.

Об этом сообщает The Irish Mirror, передает Новини.LIVE.

Как забронировать лучшие места на рейсах Ryanair

Хотя авиакомпания недавно внесла изменения в свою политику относительно семейного размещения пассажиров, пассажирам все равно придется доплатить, если нужно сопровождать лиц старше 11 лет.

Эксперт по экономии Джордон Кокс поделился интересным лайфхаком, который поможет избежать назначения авиакомпанией среднего места на её рейсах — и вам не придётся за это платить ни копейки.

Он порекомендовал за пять-шесть часов до запланированного вылета просмотреть схему размещения пассажиров, чтобы узнать, какие места еще свободны, и выбрать те, на которых вы не хотите сидеть.

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Как только вы определите места, которые вам меньше всего нравятся, Джордон советует открыть другую вкладку на компьютере или мобильном устройстве и создать новое бронирование на тот же рейс, которым вы летите.

"Введите несколько вымышленных имен пассажиров — столько, сколько есть мест, на которых вы не хотите сидеть, — и разместите этих вымышленных пассажиров на соответствующих местах", — добавил специалист.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Lufthansa ввела дополнительный сбор. Новые правила распространяются на тарифы "Эконом" и "Премиум-Эконом". Стоимость будет зависеть от маршрута, места вылета и времени бронирования.

Также Новини.LIVE писали, из-за какой мелочи пассажиров Ryanair могут не пустить в самолет. Эта вещь часто случайно попадает в багаж после дней рождения, свадеб или других праздничных мероприятий, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Пограничники конфискуют её, что доставит вам дополнительные проблемы во время отпуска.