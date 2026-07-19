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Головна Економіка Поїздка Експерт розповів, як обрати найкращі місця в літаку Ryanair без доплат

Експерт розповів, як обрати найкращі місця в літаку Ryanair без доплат

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 17:31
Політ з Ryanair: як обрати найкращі місця без доплат
Літак Ryanair. Фото: Pexels.com. Колаж: Новини.LIVE

Експерт з вигідних пропозицій розповів, як за допомогою простого двохвилинного способу уникнути додаткових витрат на вибір місця на рейсі Ryanair. Пасажири часто хвалять лоукостер за доступні ціни на квитки, адже часто можна придбати квитки за менше ніж 20 євро на подорожі по всій Європі.

Про це повідомляє The Irish Mirror, передає Новини.LIVE.

Як забронювати кращі Ryanair

Хоча авіакомпанія нещодавно внесла зміни до своєї політики щодо сімейного розміщення пасажирів, пасажирам все одно доведеться доплатити, якщо потрібно супроводжувати осіб старше 11 років.

Експерт з економії Джордон Кокс поділився цікавим лайфхаком, який допоможе уникнути призначення авіакомпанією середнього місця на її рейсах — і вам не доведеться за це платити ні копійки.

Він порекомендував, що за п’ять-шість годин до запланованого вильоту переглянути схему розміщення пасажирів, щоб дізнатися, які місця ще вільні, і вибрати ті, на яких ви не хочете сидіти. 

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Як тільки ви визначите місця, які вам найменше подобаються, Джордон радить відкрити іншу вкладку на комп’ютері або мобільному пристрої та створити нове бронювання на той самий рейс, яким ви летите.

"Введіть кілька випадкових імен пасажирів — стільки, скільки є місць, на яких ви не хочете сидіти, — і розмістіть цих уявних пасажирів на відповідних місцях", — додав фахівець.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Lufthansa запровадила додатковий збір. Нові правила поширюються на тарифи "Економ" та "Преміум-Економ". Вартість буде залежати від маршруту, місця вильоту та часу бронювання.

Також Новини.LIVE писали, через яку дрібничку пасажирів Ryanair можуть не пустити в літак. Ця річ часто випадково потрапляє у багаж після днів народження, весіль чи інших святкових заходів, особливо коли сім’ї подорожують з дітьми. . Прикордонники це конфіскують та додадуть проблем вам у відпустці.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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