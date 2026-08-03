Ближайшие аэропорты для украинцев в Венгрии: как удобно добраться

Аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Из-за закрытого воздушного пространства в связи с войной украинцы вынуждены вылетать из аэропортов других городов Европы. Самые большие очереди в летний период наблюдаются именно на границе с Польшей. Однако у путешественников есть альтернативные варианты добраться до популярных курортов.

Об аэропортах соседних стран, удобных для украинцев, рассказывает dovkola.media, передает Новини.LIVE.

Почему украинцам удобно лететь из Венгрии

В Венгрии расположены два аэропорта. В столице страны, Будапеште, путешественников ждет аэропорт имени Ференца Листа.

Удобнее всего добраться до него на поезде. Из Украины в венгерскую столицу курсируют два прямых поезда:

"Киев-Будапешт" (курсирует ежедневно, следует через Львов, Мукачево и Чоп);

"Киев-Вена" (курсирует ежедневно, останавливается в Будапеште).

От железнодорожного и автовокзала до аэропорта курсирует экспресс-автобус. Также пассажиры могут добраться на метро или городском автобусе.

Кроме того, можно доехать на поезде до железнодорожной станции Ferihegy (ближайшей к аэропорту), а затем уже на городском автобусе до самого терминала.

Прямо до аэропорта Ференца Листа из Украины курсирует много автобусов. Дорога может занять больше времени, ведь на таможне, скорее всего, придется стоять дольше. Однако вам не придется беспокоиться о том, успеете ли вы на пересадку, и мучиться с тяжелым чемоданом.

При бронировании билетов обращайте внимание на то, чтобы автобус следовал прямо до аэропорта, и вам не пришлось дополнительно тратить время и деньги на дорогу до аэропорта от центрального автовокзала.

На собственном автомобиле лучше ехать через пограничный пункт "Чоп (Тиса)-Захонь". От границы до аэропорта примерно 330 км. Не забудьте оплатить виньетку (плату за пользование дорогой). Её можно приобрести онлайн или на ближайшей АЗС в Венгрии. Водителям также необходимо иметь международную страховку "Зеленая карта".

Многие путешественники забывают об аэропорте Дебрецена. До города можно добраться прямыми поездами "Киев-Будапешт" и "Киев-Вена" или другими рейсами до Чопа.

Многие автобусы из Ужгорода или Мукачево курсируют прямо до аэропорта Дебрецена. От пункта пропуска Чоп до аэропорта примерно 130 км. Международные автобусы довозят пассажиров прямо до терминала.

На собственном автомобиле водители могут пересечь границу через пункты пропуска:

"Чоп (Тиса)-Захонь";

"Лужанка-Берегшурань";

"Вилок-Тисабеч".

Если не хотите долго стоять в очереди — лучше всего выбирайте последний вариант. Здесь чаще всего меньше машин.

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