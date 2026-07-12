Билеты по 8 злотых: Leo Express порадовал пассажиров новыми скидками

Поезд Leo Express. Фото: Leo Express. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Чешская частная железнодорожная компания Leo Express запустила новую приятную акцию для пассажиров. Путешественники могут приобрести билеты на поезд из Варшавы в Краков буквально "за копейки". Это довольно популярные польские города, в которых находится много интересных достопримечательностей.

Об этом говорится на официальном сайте Leo Express, передает Новини.LIVE.

Скидки Leo Express

Дешевые билеты были доступны, когда чешская компания только начинала свою деятельность на польском рынке, но со временем исчезли из предложения. Теперь акция возвращается с размахом.

Цены на билеты из Варшавы в Краков начинаются от 8 злотых. Однако их нужно бронировать заранее. Ближайшая доступная дата со скидкой — 24 августа.

Поезд отправляется из Варшавы ежедневно в 22:46, а прибывает в Краков в 01:42. В обратном направлении поезд отправляется в 15:36 и прибывает в польскую столицу в 18:54.

Билеты Leo Express. Фото: скриншот

Перевозчик рассказал, что Краков имеет большое преимущество для туристов: здесь, в центре, расположены все самые важные достопримечательности, и их можно обойти пешком.

"Вас очарует Главная площадь, которая является самой большой средневековой городской площадью в мире. Здесь также находится самый красивый костел в Польше — костел Святой Марии с двумя башнями разной высоты, из которых каждый час раздается марианский геналь на трубе", — говорится в сообщении.

В настоящее время чешский перевозчик предлагает самые доступные поездки в Польше. Для сравнения: билеты на рейсы PKP Intercity в среднем стоят 68 злотых.

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