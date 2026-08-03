Адская жара в поезде УЗ: можно ли вернуть деньги, если не работает кондиционер

Жара в поездах УЗ. Фото: УЗ, Rolf Heinrich. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В Украину пришла сильная жара, и поездки на поезде превращаются в настоящее испытание. Высокая температура воздуха негативно сказывается на здоровье и самочувствии человека. Некоторые поезда Укрзализныци оснащены кондиционерами и вентиляцией, однако не все системы охлаждения работают исправно.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в ответ на сообщения пользователей в Threads, передают Новини.LIVE.

Кондиционеры в поездах УЗ

Путешественница рассказала, что купила два билета на поезд Киев-Будапешт, однако при посадке оказалось, что в вагоне сломан генератор. Всю дорогу она вместе с сыном страдала от сильной жары.

"На протяжении всего нашего путешествия не было электричества, из-за чего не работал кондиционер (при температуре воздуха на улице 36 °С), не работали розетки и не было освещения в купе и туалете", — поделилась она.

Пассажирка добавила, что в санузлах также не было воды для смыва, то есть на маршрут был поставлен неисправный вагон.

Путешественница отметила, что билеты на этот поезд недешевы, и поинтересовалась, имеет ли она право на какую-либо компенсацию.

В УЗ пояснили, что, учитывая то, что пассажирка совершила поездку по полному маршруту, компенсация не предусмотрена. Перевозчик добавил, что возмещение средств предусмотрено в том случае, если пассажир отказывается от поездки полностью или частично.

Пассажирка возмутилась такой политикой. Ей непонятно, почему перевозчик взимал полную стоимость билета, услуги были оказаны только на 50%, а компенсация не предусмотрена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли ехать без бумажного билета, приобретенного в кассе вокзала. При таком варианте билет не загружается в приложение Укрзализныця. Даже при наличии фотографии проездного документа на телефоне вам могут отказать в перевозке.

Также Новини.LIVE писали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.