8 эскалаторов: где находится самая глубокая станция метро в мире
Большинство украинцев считает станцию метро "Арсенальная" в Киеве самой глубокой в мире, однако это неверно. Рекордсменом является станция "Хуньяньцунь" в китайском городе Чунцин. Она расположена на глубине более 116 метров.
Новини.LIVE расскажут о ней подробнее.
Самая глубокая станция метро в мире
Станция "Хуньяньцунь" расположена в районе Юйчжун города Чунцин, который известен своими крутыми склонами и горными ландшафтами.
Именно сложная география стала главной причиной строительства такой глубоко расположенной станции. В отличие от равнинных территорий, где станции метро можно строить ближе к поверхности, в Чунцине инженерам пришлось проявить креативность и создать проект, напоминающий настоящую поездку к центру Земли.
При спуске в метро у пассажиров заложены уши из-за перепада давления, однако можно воспользоваться лифтом.
На станции "Хуньяньцзюнь" установлено восемь эскалаторов. Пассажиры спускаются примерно за 10 минут.
Для тех, кто выбирает лифт, впечатления ещё более острые: возникает ощущение, будто ты буквально стремглав падаешь под землю.
Несмотря на глубину, станция не является темной или влажной, как многие могли бы себе представить. Она отличается футуристическим дизайном и комфортом. Сочетание горных пейзажей с передовыми инженерными решениями делает эту станцию уникальным туристическим объектом.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.
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