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Главная Экономика Поездка 8 эскалаторов: где находится самая глубокая станция метро в мире

8 эскалаторов: где находится самая глубокая станция метро в мире

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 08:32
Самая глубокая станция метро в мире: чем она уникальна и где находится
Станция "Хуньяньцунь" в Китае. Фото: random-times.com. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство украинцев считает станцию метро "Арсенальная" в Киеве самой глубокой в мире, однако это неверно. Рекордсменом является станция "Хуньяньцунь" в китайском городе Чунцин. Она расположена на глубине более 116 метров.

Новини.LIVE расскажут о ней подробнее.

Самая глубокая станция метро в мире

Станция "Хуньяньцунь" расположена в районе Юйчжун города Чунцин, который известен своими крутыми склонами и горными ландшафтами.

Именно сложная география стала главной причиной строительства такой глубоко расположенной станции. В отличие от равнинных территорий, где станции метро можно строить ближе к поверхности, в Чунцине инженерам пришлось проявить креативность и создать проект, напоминающий настоящую поездку к центру Земли.

При спуске в метро у пассажиров заложены уши из-за перепада давления, однако можно воспользоваться лифтом.

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На станции "Хуньяньцзюнь" установлено восемь эскалаторов. Пассажиры спускаются примерно за 10 минут.

Для тех, кто выбирает лифт, впечатления ещё более острые: возникает ощущение, будто ты буквально стремглав падаешь под землю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на глубину, станция не является темной или влажной, как многие могли бы себе представить. Она отличается футуристическим дизайном и комфортом. Сочетание горных пейзажей с передовыми инженерными решениями делает эту станцию уникальным туристическим объектом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали о том, что удивит туристов в метро КНДР. В частности, корейцы очень изолированы. Путешественникам не разрешили ехать с ними в одних вагонах.

рекорд общественный транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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