30 грн за поездку: какое метро в Европе является самым доступным для пассажиров

Метро в греческих Салониках. Фото: Metros and Rail Videos/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

В июле стоимость проезда в киевском метро выросла сразу почти в 4 раза — с 8 до 30 гривен. Пользователи сети шутили, что за такие деньги их должны доставлять на работу поезда с золотом. Такую же сумму пассажирам приходится платить за проезд в метро в греческих Салониках.

Об этом говорится на YouTube-канале Central City, передает Новини.LIVE.

Самое доступное метро Европы

Метро в Салониках остается самым доступным для пассажиров в Европе. Оно было открыто 30 ноября 2024 года.

Метрополитен насчитывает 13 станций, строительство которых длилось 18 лет. В ходе работ метростроители постоянно натыкались на различные артефакты, из-за которых приходилось приостанавливать раскопки.

Из-за длительного периода проведения работ и инфляции стоимость проекта постоянно приходилось пересчитывать. На строительство метро в Салониках потратили более трёх миллиардов евро.

Несмотря на это, стоимость одной поездки составляет 0,60 евро (примерно 30 грн). Месячный проездной обойдется всего в 16 евро (примерно 820 грн).

Салоники — не единственный город в Греции с метро. В 1896 году в Афинах было открыто первое в стране метро. Станции открылись всего на 6 лет позже, чем старейшее в мире лондонское метро. К Олимпийским играм-2004 метро было расширено ещё на 2 линии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.