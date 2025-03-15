Статус правой руки Трампа помог Маску разбогатеть — что произошло с его деньгами

Миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Самый богатый человек мира — Илон Маск — использует свою близость к президенту США Дональду Трампу, чтобы увеличивать собственное состояние. Даже рекордное падение акций Tesla не привело к краху, ведь Маску удается заключать больше бизнес-сделок и приближаться к мировым лидерам.

Об этом рассказала Эрин Бернетт из CNN в расследовании.

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Сколько потерял Илон Маск

С инаугурации Трампа прошло почти два месяца. За это время самый богатый человек мира потерял 148 млрд долларов. Илону Маску удалось увеличить свое богатство до невероятных 486 млрд долларов в декабре 2024 года, когда акции Tesla буквально удвоились после выборов в США. Но с тех пор ситуация ухудшилась.

Миллиардер потерял все достижения из-за падения продаж в Китае на 49% и ухудшения репутации среди европейских покупателей, которые отвернулись от компании, учитывая неоднозначные заявления Илона Маска. Как результат — состояние упало до 335 млрд долларов в марте, согласно рейтингу Forbes.

Динамика стоимости акций Tesla. Фото: скриншот

На чем обогатился Илон Маск

Но интересует совсем другое: предприниматель до сих пор остается лидером среди мировых богачей и даже усиливает собственные позиции на геополитической арене. По словам Эрин Бернетт, Маск как "правая рука Трампа" пользуется всеми привилегиями этого статуса.

В частности, встречается с мировыми лидерами для улучшения отношений, договаривается о потенциальных бизнес-сделках, продвигает Tesla и Starlink на рынки, которые были закрыты для компаний ранее. Из последних новостей — миллиардер добился заключения двух соглашений о предоставлении услуг спутникового Интернета в Индии.

Встреча Илона Маска и Нарендры Моди. Фото: скриншот/CNN

"Маск годами пытался пробиться на индийский рынок. Его компания по производству электромобилей Tesla планировала продажи в Индии еще с 2017 года, но запуск постоянно откладывали, поскольку попытки договориться о снижении импортных пошлин с местным правительством зашли в тупик", — говорится в сообщении CNN.

Кроме этого, 8 марта Маск написал в социальной сети X, что для него "честь поговорить с президентом Италии Маттареллой". Журналистка предположила, что так он пытался спасти сделку на 1,6 млрд долларов со Starlink. И это лишь верхушка айсберга, как статус "правой руки Трампа" помогает развивать бизнес.

Илон Маск встретился с большим количеством мировых лидеров после инаугурации Дональда Трампа. Среди них — китайский вице-президент Хань Чжэнь, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эмманюэль Макрон, индийский политический и государственный деятель Нарендра Моди и другие.

Встречи Илона Маска после инаугурации Трампа. Фото: скриншот/CNN

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в январе-феврале украинцы подавали декларации об имущественном состоянии и доходах. По результатам двух месяцев оказалось, что среди наших граждан есть по крайней мере 3186 официальных миллионеров. То есть эти люди задекларировали доходы на 1 млн гривен и больше в 2024 году.

Также мы писали, что астронавт NASA Марк Келли публично унизил Илона Маска, опубликовав видео об "увольнении" автомобиля Tesla. Мужчина заявил, что больше не может пользоваться транспортом из-за политики Маска и его поддержки Дональда Трампа.