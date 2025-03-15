Статус правої руки Трампа допоміг Маску розбагатіти — що сталося з його грошима

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Найбагатша людина світу — Ілон Маск — використовує свою наближеність до президента США Дональда Трампа, аби збільшувати власні статки. Навіть рекордне падіння акцій Tesla не призвело до краху, бо Маску вдається укладати більше бізнес-угод і наближуватися до світових лідерів.

Про це розповіла Ерін Бернетт з CNN у розслідуванні.

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Скільки втратив Ілон Маск

Від інавгурації Трампа минуло майже два місяці. За цей час найбагатша людина світу втратила 148 млрд доларів. Ілону Маску вдалося збільшити своє багатство до неймовірних 486 млрд доларів у грудні 2024 року, коли акції Tesla буквально подвоїлися після виборів у США. Але відтоді ситуація погіршилася.

Мільярдер втратив усі здобутки через падіння продажів у Китаї на 49% та погіршення репутації серед європейських покупців, які відвернулися від компанії з огляду на неоднозначні заяви Ілона Маска. Як результат — статки впали до 335 млрд доларів у березні, згідно з рейтингом Forbes.

Динаміка вартості акцій Tesla. Фото: скриншот

На чому збагатився Ілон Маск

Але цікавить зовсім інше: підприємець досі залишається лідером серед світових багатіїв і навіть посилює власні позиції на геополітичній арені. За словами Ерін Бернетт, Маск як "права рука Трампа" користується всіма привілеями цього статусу.

Зокрема, зустрічається зі світовими лідерами для покращення стосунків, домовляється про потенційні бізнес-угоди, просуває Tesla і Starlink на ринки, які були закриті для компаній раніше. З останніх новин — мільярдер домігся укладання двох угод про надання послуг супутникового Інтернету в Індії.

Зустріч Ілона Маска і Нарендри Моді. Фото: скриншот/CNN

"Маск роками намагався пробитися на індійський ринок. Його компанія з виробництва електромобілів Tesla планувала продажі в Індії ще з 2017 року, але запуск постійно відкладали, оскільки спроби домовитися про зниження імпортних мит з місцевим урядом зайшли в глухий кут", — йдеться в повідомленні CNN.

Окрім цього, 8 березня Маск написав у соціальній мережі X, що для нього "честь поговорити з президентом Італії Маттареллою". Журналістка припустила, що так він намагався врятувати угоду на 1,6 млрд доларів зі Starlink. І це лише верхівка айсберга, як статус "правої руки Трампа" допомагає розвивати бізнес.

Ілон Маск зустрівся з великою кількістю світових лідерів після інавгурації Дональда Трампа. Серед них — китайський віцепрезидент Хань Чжень, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, президент Франції Емманюель Макрон, індійський політичний і державний діяч Нарендра Моді та інші.

Зустрічі Ілона Маска після інавгурації Трампа. Фото: скриншот/CNN

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в січні-лютому українці подавали декларації про майновий стан і доходи. За результатами двох місяців виявилося, що серед наших громадян є принаймні 3186 офіційних мільйонерів. Тобто ці люди задекларували доходи на 1 млн гривень і більше у 2024 році.

Також ми писали, що астронавт NASA Марк Келлі публічно принизив Ілона Маска, опублікувавши відео про "звільнення" автомобіля Tesla. Чоловік заявив, що більше не може користуватися транспортом через політику Маска і його підтримку Дональда Трампа.