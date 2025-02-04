Льготы и привилегии депутатов – сколько денег уйдет на содержание в 2025 году

Народные депутаты. Фото: УНИАН

Народные депутаты в Украине могут пользоваться многими льготами и привилегиями. Например, им компенсируют расходы на аренду жилья, дают длительный отпуск и право на бесплатное медицинское обслуживание. Даже обеспечивают специальными пенсиями (в отдельных случаях). Учитывая количество нардепов, интересно узнать, в какую сумму государственному бюджету обходится содержание парламентариев.

О льготах и привилегиях народных избранников рассказала "Экономическая правда".

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Чем могут пользоваться нардепы

Льготы распространяются на трудовые гарантии, компенсации, лечение, проживание, повышение квалификации, наем помощников-консультантов и тому подобное. Учитывая все статьи расходов, норма на одного народного депутата в 2025 году составляет 2,28 млн гривен. В перечень трудовых льгот входит:

зачисление периода работы в стаж государственной службы;

надбавка за выслугу лет;

наличие 45 дней ежегодного оплачиваемого отпуска в межсессионный период;

специальная пенсия для избранников, вышедших на отдых до 2017 года (70% от зарплаты нынешних нардепов с учетом доплат и надбавок);

бесплатное медицинское обслуживание в специализированных учреждениях;

освобождение от мобилизации на время выполнения должностных полномочий;

погребение за средства местных органов исполнительной власти в случае смерти.

Некоторые льготы призваны помочь парламентариям в работе. Например, им могут оборудовать служебный кабинет в помещении Верховной Рады и дать доступ к бесплатной правительственной связи. Плюс депутаты имеют право нанять до 31 помощника-консультанта, 27 из которых получают зарплату из общего фонда, предусмотренного сметой ВРУ.

За бюджетные деньги члены парламента могут пройти курсы повышения квалификации, учиться на аспирантуре/магистратуре, нанять охрану для себя и членов семьи (даже в нерабочее время), организовать встречу с избирателями.

Другие льготы и привилегии народных депутатов включают:

компенсацию стоимости аренды квартиры или номера в гостинице (предусмотрено для лиц, не имеющих собственного жилья в Киеве);

возмещение стоимости проезда (7 500 грн в месяц в 2025 году);

первоочередное получение билетов на любой вид транспорта;

пользование автопарком Верховной Рады (до 25 часов в месяц).

"За 2024 год на компенсации для депутатов из государственного бюджета выделили почти 26,4 млн грн. Больше всего средств они получили в декабре — более 4,7 млн грн. Правом на компенсацию воспользовались 113 парламентариев. В среднем каждый народный избранник получил почти 40 тыс. грн", — говорится в материале.

Немалые суммы тратят на возмещение аренды жилья. В год парламентарию могут выделить 237 000 грн. Чтобы узнать имена нардепов, которые воспользовались этим правом, надо мониторить газету "Голос Украины" и сайт Верховной Рады. Там регулярно публикуют списки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самую большую пенсию в Украине получает бывший народный депутат-регионал Сергей Кивалов. Благодаря определенным манипуляциям и судебному решению Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 000 грн ежемесячно.

Также мы писали, что в 2025 году ветераны труда могут получить некоторые льготы. Это люди со стажем от 40 лет (мужчины) или от 35 лет (женщины), которые вышли на пенсию и имеют соответствующее удостоверение.