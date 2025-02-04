Пільги та привілеї депутатів – скільки грошей піде на утримання у 2025 році

Народні депутати. Фото: УНІАН

Народні депутати в Україні можуть користуватися багатьма пільгами і привілеями. Наприклад, їм компенсують витрати на оренду житла, дають тривалу відпустку і право на безплатне медичне обслуговування. Навіть забезпечують спеціальними пенсіями (в окремих випадках). Враховуючи кількість нардепів, цікаво дізнатися, в яку суму державному бюджету обходиться утримання парламентарів.

Про пільги та привілеї народних обранців розповіла "Економічна правда".

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Чим можуть користуватися нардепи

Пільги поширюються на трудові гарантії, компенсації, лікування, проживання, підвищення кваліфікації, найм помічників-консультантів тощо. Враховуючи всі статті витрат, норма на одного народного депутата у 2025 році становить 2,28 млн гривень. У перелік трудових пільг входить:

зарахування періоду роботи до стажу державної служби;

надбавка за вислугу років;

наявність 45 днів щорічної оплачуваної відпустки в міжсесійний період;

спеціальна пенсія для обранців, які вийшли на відпочинок до 2017 року (70% від зарплати нинішніх нардепів з урахуванням доплат і надбавок);

безплатне медичне обслуговування у спеціалізованих закладах;

звільнення від мобілізації на час виконання посадових повноважень;

поховання за кошти місцевих органів виконавчої влади у разі смерті.

Деякі пільги покликані допомогти парламентарям у роботі. Наприклад, їм можуть обладнати службовий кабінет у приміщенні Верховної Ради і дати доступ до безплатного урядового зв’язку. Плюс депутати мають право найняти до 31 помічника-консультанта, 27 з яких отримують зарплату із загального фонду, передбаченого кошторисом ВРУ.

За бюджетні гроші члени парламенту можуть пройти курси підвищення кваліфікації, навчатися на аспірантурі/магістратурі, найняти охорону для себе і членів родини (навіть у неробочий час), організувати зустріч із виборцями.

Інші пільги та привілеї народних депутатів включають:

компенсацію вартості оренди квартири чи номера в готелі (передбачено для осіб, які не мають власного житла у Києві);

відшкодування вартості проїзду (7 500 грн на місяць у 2025 році);

першочергове отримання квитків на будь-який вид транспорту;

користування автопарком Верховної Ради (до 25 годин на місяць).

"За 2024 рік на компенсації для депутатів з державного бюджету виділили майже 26,4 млн грн. Найбільше коштів вони отримали в грудні — понад 4,7 млн грн. Правом на компенсацію скористалися 113 парламентарів. У середньому кожен народний обранець отримав майже 40 тис. грн", — йдеться в матеріалі.

Чималі суми витрачають на відшкодування оренди житла. На рік парламентарю можуть виділити 237 тис. грн. Щоб дізнатися імена нардепів, які скористалися цим правом, треба моніторити газету "Голос України" і сайт Верховної Ради. Там регулярно публікують списки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбільшу пенсію в Україні отримує колишній народний депутат-регіонал Сергій Ківалов. Завдяки певним маніпуляціям і судовому рішенню Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тис. грн щомісяця.

Також ми писали, що у 2025 році ветерани праці можуть отримати деякі пільги. Це люди зі стажем від 40 років (чоловіки) або від 35 років (жінки), які вийшли на пенсію та мають відповідне посвідчення.