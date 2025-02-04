Пільги та привілеї депутатів – скільки грошей піде на утримання у 2025 році

Привілейовані нардепи — в яку суму обходяться їхні пільги у 2025
Народні депутати в Україні можуть користуватися багатьма пільгами і привілеями. Наприклад, їм компенсують витрати на оренду житла, дають тривалу відпустку і право на безплатне медичне обслуговування. Навіть забезпечують спеціальними пенсіями (в окремих випадках). Враховуючи кількість нардепів, цікаво дізнатися, в яку суму державному бюджету обходиться утримання парламентарів.
Про пільги та привілеї народних обранців розповіла "Економічна правда".
Чим можуть користуватися нардепи
Пільги поширюються на трудові гарантії, компенсації, лікування, проживання, підвищення кваліфікації, найм помічників-консультантів тощо. Враховуючи всі статті витрат, норма на одного народного депутата у 2025 році становить 2,28 млн гривень. У перелік трудових пільг входить:
- зарахування періоду роботи до стажу державної служби;
- надбавка за вислугу років;
- наявність 45 днів щорічної оплачуваної відпустки в міжсесійний період;
- спеціальна пенсія для обранців, які вийшли на відпочинок до 2017 року (70% від зарплати нинішніх нардепів з урахуванням доплат і надбавок);
- безплатне медичне обслуговування у спеціалізованих закладах;
- звільнення від мобілізації на час виконання посадових повноважень;
- поховання за кошти місцевих органів виконавчої влади у разі смерті.
Деякі пільги покликані допомогти парламентарям у роботі. Наприклад, їм можуть обладнати службовий кабінет у приміщенні Верховної Ради і дати доступ до безплатного урядового зв’язку. Плюс депутати мають право найняти до 31 помічника-консультанта, 27 з яких отримують зарплату із загального фонду, передбаченого кошторисом ВРУ.
За бюджетні гроші члени парламенту можуть пройти курси підвищення кваліфікації, навчатися на аспірантурі/магістратурі, найняти охорону для себе і членів родини (навіть у неробочий час), організувати зустріч із виборцями.
Інші пільги та привілеї народних депутатів включають:
- компенсацію вартості оренди квартири чи номера в готелі (передбачено для осіб, які не мають власного житла у Києві);
- відшкодування вартості проїзду (7 500 грн на місяць у 2025 році);
- першочергове отримання квитків на будь-який вид транспорту;
- користування автопарком Верховної Ради (до 25 годин на місяць).
"За 2024 рік на компенсації для депутатів з державного бюджету виділили майже 26,4 млн грн. Найбільше коштів вони отримали в грудні — понад 4,7 млн грн. Правом на компенсацію скористалися 113 парламентарів. У середньому кожен народний обранець отримав майже 40 тис. грн", — йдеться в матеріалі.
Чималі суми витрачають на відшкодування оренди житла. На рік парламентарю можуть виділити 237 тис. грн. Щоб дізнатися імена нардепів, які скористалися цим правом, треба моніторити газету "Голос України" і сайт Верховної Ради. Там регулярно публікують списки.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, найбільшу пенсію в Україні отримує колишній народний депутат-регіонал Сергій Ківалов. Завдяки певним маніпуляціям і судовому рішенню Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тис. грн щомісяця.
Також ми писали, що у 2025 році ветерани праці можуть отримати деякі пільги. Це люди зі стажем від 40 років (чоловіки) або від 35 років (жінки), які вийшли на пенсію та мають відповідне посвідчення.
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