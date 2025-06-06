Отделения ПриватБанка — когда не будут работать и что делать клиентам

Отделение ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев об изменениях в работе 6 июня. Стало известно, что в пятницу не будут функционировать некоторые отделения по причинам безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram.

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Что будет с работой отделений

Временное закрытие коснется некоторых отделений финансового учреждения. Причиной стала забота о безопасности граждан Украины. Однако клиентам не стоит волноваться за получение банковских услуг онлайн, поскольку все сервисы работают в бесперебойном режиме.

"Вы можете выполнить операции с помощью Приват24, банкоматов, терминалов самообслуживания или по обращению к нашей круглосуточной поддержке клиентов", — уточнила пресс-служба.

Если возникла необходимость посетить отделение, можно воспользоваться картой на официальном сайте ПриватБанка по ссылке. Предоставив браузеру доступ к своему местоположению и кликнув на кнопку "Показать список" внизу экрана, удастся увидеть адреса всех функционирующих отделений в вашем населенном пункте.

Карта отделений ПриватБанка. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ПриватБанк может блокировать переводы наследства, даже несмотря на предоставленное свидетельство. После зачисления денег от умершего лица финучреждение требует подтвердить их происхождение, что затягивает процедуру наследования.

Также мы писали, что в Украине появится банк финансовой инклюзии. Укрпошта будет предоставлять гражданам различные услуги — от получения выплат до снятия средств с карты и оформления кредита. Но сервисы почтового банка будут ограничены.