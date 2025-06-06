Відділення ПриватБанку — коли не будуть працювати і що робити клієнтам

Відділення ПриватБанку. Фото: Ігор кузнєцов/Новини.LIVE

Державний ПриватБанк попередив українців про зміни в роботі 6 червня. Стало відомо, що у п’ятницю не функціонуватимуть деякі відділення з огляду на безпекові причини.

Про це повідомила пресслужба банку в Telegram.

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Що буде з роботою відділень

Тимчасове закриття торкнеться деяких відділень фінансової установи. Причиною стала турбота про безпеку громадян України. Водночас клієнтам не варто хвилюватися за отримання банківських послуг онлайн, оскільки всі сервіси працюють в безперебійному режимі.

"Ви можете виконати операції за допомогою Приват24, банкоматів, терміналів самообслуговування або за зверненням до нашої цілодобової підтримки клієнтів", — уточнила пресслужба.

Якщо виникла потреба навідатися у відділення, можна скористатися мапою на офіційному сайті ПриватБанку за посиланням. Надавши браузеру доступ до свого місцезнаходження та клікнувши на кнопку "Показати список" внизу екрану, вдасться побачити адреси всі функціонуючих відділень у вашому населеному пункті.

Мапа відділень ПриватБанку. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ПриватБанк може блокувати перекази спадщини, навіть попри надане свідоцтво. Після зарахування коштів від померлої особи фінустанова вимагає підтвердити їхнє походження, що затягує процедуру успадкування.

Також ми писали, що в Україні з’явиться банк фінансової інклюзії. Укрпошта надаватиме громадянам різноманітні послуги — від отримання виплат до знаття коштів з картки та оформлення кредиту. Але сервіси поштового банку будуть обмежені.