ПриватБанк планирует избавиться от трех крупных объектов: что выставит на продажу

Отель в Буковеле, здание ПриватБанка, стадион в Днепре. Фото: Новини.LIVE, Google Maps, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

ПриватБанк планирует до конца 2026 года избавиться от имущества, полученного в счет погашения проблемных кредитов. На открытых аукционах будут выставлены три больших объекта, в частности стадион "Днепр-Арена", ТЦ "Приозерный" и некоторые гостиничные комплексы на горнолыжном курорте Буковель. Это часть Стратегии управления проблемными активами.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ПриватБанка.

Какие объекты хочет продать ПриватБанк

Кабинет Министров Украины обновил распоряжение "Об одобрении основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора", обязав финансовые учреждения активнее сокращать долю неработающих активов. Речь идет об имуществе, не связанном с основной банковской деятельностью.

Для исполнения распоряжения ПриватБанк запланировал продать свои крупнейшие объекты, полученные в использовании для погашения проблемных кредитов еще до национализации. Речь идет о таких активах:

футбольный стадион "Днепр-Арена" вместе с "Учебно-тренировочной базой";

торговый центр "Приозерный" в Днепре;

здания гостиничных комплексов Radisson и "Гуртожиток" в Буковеле вместе с земельными участками и отдельными коммерческими помещениями.

"Самым известным активом в этом перечне является "Днепр-Арена" — футбольный стадион более чем на 31 тыс. зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году. Спортивный комплекс включает современную инфраструктуру для проведения матчей и тренировок, в частности VIP-зоны, медиацентр, ресторан, систему подогрева поля и освещения", — сообщили в ПриватБанке.

Кто может принять участие в аукционах

Все объекты будут реализованы исключительно через открытые аукционы Prozorro.Продажі. Потенциальные покупатели должны отвечать конкретным критериям, а именно:

не находиться под санкциями;

не иметь связей с юрисдикциями неприемлемого риска;

не быть фигурантом коррупционных правонарушений;

не иметь причастности к финансированию терроризма и отмыванию средств;

не быть зарегистрированными в оффшорных зонах с непрозрачной структурой собственности;

не принадлежать к касте олигархов или прошлых руководителей/собственников банка.

Большое количество ограничений для участников аукциона имеет целью обеспечить прозрачную и конкурентную продажу активов, дабы вернуть имущество в экономическое обращение. Благодаря продаже этих объектов ПриватБанк сможет сократить расходы на их содержание, увеличив поступления в бюджет через налоги и дивиденды.

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