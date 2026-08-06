Правительство объявило о важных изменениях с 1 сентября: зарплаты учителей вырастут на 20%

Сергей Корецкий, школьники. Фото: Корецкий/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

До начала нового учебного года осталось менее месяца, а правительство уже установило четкий крайний срок для школ. К 1 сентября учебные заведения должны быть полностью готовы принять учеников — от оборудованных укрытий до учебников, горячего питания и повышенных зарплат для педагогов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Что в приоритете

Во время заседания правительства он сообщил, что к 1 сентября более 25 тысяч учебных заведений должны полностью подготовиться к новому учебному году. Особое внимание правительство уделяет вопросам безопасности, ведь из-за войны именно защита детей и педагогов остается ключевой задачей.

Правительство продолжает строительство укрытий в учебных заведениях, где их еще нет. Параллельно громады получают новые школьные автобусы, чтобы обеспечить безопасную доставку детей к местам обучения. По словам премьера, все работы, которые еще продолжаются, должны быть завершены к началу учебного года.

Учебники, несмотря на российские атаки

Отдельно правительство обратило внимание на обеспечение школьников учебниками. Несмотря на постоянные российские атаки на типографии и склады, украинские ученики всех классов должны получить учебную литературу в полном объеме.

В Кабмине уверяют, что государство контролирует этот процесс, чтобы ни одна школа не осталась без необходимых учебников.

Зарплаты, стипендии и бесплатное питание

С началом нового учебного года педагоги получат повышение заработной платы на 20%. Также правительство анонсировало двукратное увеличение студенческих стипендий.

Еще одним важным решением станет расширение программы бесплатного питания. С 1 сентября более 3 миллионов украинских школьников будут обеспечиваться питанием за счет государства.

Времени осталось мало

"До начала учебного года осталось менее месяца, поэтому абсолютно все проблемные вопросы, которые до сих пор еще не урегулированы, должны быть решены как можно быстрее", — подчеркнул Сергей Корецкий.

Правительство ожидает, что уже 1 сентября украинские школьники вернутся к учебе в полностью подготовленных учебных заведениях, где будут созданы безопасные условия, обеспечены учебники, организовано питание и надлежащая работа образовательного процесса даже в условиях военного времени.

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