Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поверка счетчиков — кому не нужно делать в 2025 году

Поверка счетчиков — кому не нужно делать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 10:35
Поверка счетчиков — для кого процедура не обязательна в 2025 году
Мужчина проверяет счетчик. Фото: УНИАН

В Украине действуют правила, которые обязывают проверять счетчики коммунальных услуг примерно раз в четыре года. Однако в 2025 году некоторые граждане смогут этого временно не делать.

О том, кто может не делать поверку счетчиков в 2025 году, отмечается в постановлении Кабмина о "Некоторых вопросах поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения".

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право не проводить поверку счетчика

Исключение касается людей, которые проживают на временно оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия. Для них требование проверять счетчики не применяется до завершения военного положения. После его отмены будут действовать следующие сроки:

  • жители зон боевых действий — в течение 6 месяцев;
  • жители оккупированных территорий должны пройти поверку в течение 3 месяцев.

Все остальные потребители, как и раньше, обязаны проводить эту процедуру раз в примерно четыре года и предоставлять поставщику результаты проверки.

Что важно знать о проверке приборов учета

После завершения проверки владелец получит акт поверки с показаниями счетчика, его серийным номером, датой выполнения работ или демонтажа, а также свидетельство о соответствии прибора государственным стандартам с указанием даты следующей проверки.

Эти документы необходимо передать своему поставщику коммунальных услуг. Потребитель может сам выбрать лицензированную компанию, которая проведет поверку. Стоимость услуги колеблется от 350 гривен до более 1 000 гривен, в зависимости от типа прибора и региона.

Ранее мы писали, что в Киеве заработала горячая линия, которая помогает жителям организовать поверку счетчиков тепла и воды, что значительно упрощает процедуру для потребителей.

Также мы рассказывали, что даже во время военного положения поставщики газа, в частности "Нафтогаз", могут отключить должников от сети за неуплату счетов.

коммунальные услуги деньги водоснабжение проверки счетчики
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации