Поверка счетчиков — для кого процедура не обязательна в 2025 году

В Украине действуют правила, которые обязывают проверять счетчики коммунальных услуг примерно раз в четыре года. Однако в 2025 году некоторые граждане смогут этого временно не делать.

О том, кто может не делать поверку счетчиков в 2025 году, отмечается в постановлении Кабмина о "Некоторых вопросах поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения".

Кто имеет право не проводить поверку счетчика

Исключение касается людей, которые проживают на временно оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия. Для них требование проверять счетчики не применяется до завершения военного положения. После его отмены будут действовать следующие сроки:

жители зон боевых действий — в течение 6 месяцев;

жители оккупированных территорий должны пройти поверку в течение 3 месяцев.

Все остальные потребители, как и раньше, обязаны проводить эту процедуру раз в примерно четыре года и предоставлять поставщику результаты проверки.

Что важно знать о проверке приборов учета

После завершения проверки владелец получит акт поверки с показаниями счетчика, его серийным номером, датой выполнения работ или демонтажа, а также свидетельство о соответствии прибора государственным стандартам с указанием даты следующей проверки.

Эти документы необходимо передать своему поставщику коммунальных услуг. Потребитель может сам выбрать лицензированную компанию, которая проведет поверку. Стоимость услуги колеблется от 350 гривен до более 1 000 гривен, в зависимости от типа прибора и региона.

Ранее мы писали, что в Киеве заработала горячая линия, которая помогает жителям организовать поверку счетчиков тепла и воды, что значительно упрощает процедуру для потребителей.

Также мы рассказывали, что даже во время военного положения поставщики газа, в частности "Нафтогаз", могут отключить должников от сети за неуплату счетов.