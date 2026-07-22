После отмены 5-процентного военного сбора в Украине может быть введен новый налог

Новый налог после войны в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

После окончания войны в Украине может появиться новый налог — на восстановление страны. Именно он, вероятно, заменит действующий 5-процентный военный сбор.

О том, какой налог может заменить нынешний 5-процентный военный сбор после завершения войны в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике.

Может ли появиться новый налог в Украине после войны

Об идее такого налога ещё в конце 2025 года рассказывала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. Тогда же председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заверил, что Верховная Рада не планирует вводить новые налоги для финансирования восстановления.

Впрочем, в апреле депутаты не поддержали предложение сделать 5-процентный военный сбор бессрочным. Из-за этого правительство начало искать другие варианты, которые помогут не потерять поступления в госбюджет после окончания войны.

Когда отменят 5-процентный военный сбор в Украине

7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому военный сбор в размере 5% будет автоматически отменен через три года после окончания военного положения. После этого ставка вернется к 1,5%, как это было до 2024 года.

Одним из вариантов замены сбора рассматривается именно налог на восстановление. Каким он будет, кто его будет платить и по каким правилам — решат уже после завершения войны в отдельном переходном законодательстве.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что индивидуальные предприниматели в Украине должны своевременно платить налоги и подавать отчетность. Сделать это можно разными способами, но стоит учитывать комиссию, ведь она может отличаться в зависимости от сервиса.

Также Новини.LIVE писали, что если человек регулярно получает деньги на личную банковскую карту за продажу товаров или услуг без регистрации ИП, налоговая может расценить это как предпринимательскую деятельность. В таком случае возможны доначисления налогов и штрафы до 17 000 гривен. Сами по себе переводы не облагаются налогом, но их регулярный характер может вызвать вопросы у контролирующих органов.