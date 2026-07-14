Уплата налогов для ФЛП: как терять меньше денег на комиссиях и где условия выгоднее

Мужчина с ноутбуком и деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

ФЛП в Украине должны своевременно платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Способов выполнить финансовые обязательства перед государственным бюджетом существует предостаточно. Однако возникает вопрос: сколько предприниматель теряет на комиссиях и где дополнительный платеж будет наименьшим.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал налогового консультанта Михаила Смоковича.

Уплата налогов через финансовые учреждения

Процесс начисления военного сбора, единого социального взноса и единого налога через Электронный кабинет плательщика организован довольно удобно. ФЛП может открыть вкладку "Состояние расчетов с бюджетом", выбрать нужный налог и нажать на специальную иконку в правой части экрана.

Появится информация о получателе и реквизиты для проведения платежа. На выбор пользователя — различные варианты оплаты через финансовые учреждения. Например, ApplePay, Google Pay, EasyPay и другие. Однако комиссии не радуют.

По состоянию на июль 2026 года с суммы 5 707,02 грн (размер единого социального взноса за квартал) финансовые учреждения взимают:

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Google Pay — 85 грн;

Portmone — 1,5 % (не менее 5 грн);

GoPay — 1,8 % (минимум 9 грн);

iPay — 120 грн.

"Минусом оплаты через финансовые учреждения является то, что не сохраняется история платежей. Нет красивого документа с реквизитами и данными о том, куда пошли деньги и кто именно произвел оплату. Если понадобится вернуть налоги или перевести средства на другие счета, налоговая потребует этот документ", — отметил Михаил Смокович.

Оплата налогов через Дію и банки

Альтернативный вариант для украинцев — осуществить платеж в мобильном приложении "Дія" через меню "Сервисы". С суммы ЕСВ 5 707,02 грн взимается комиссия 74 грн, что немного меньше, чем через Электронный кабинет плательщика. Функционал удобный, однако дополнительные расходы нравятся не всем пользователям.

Третий способ уплаты налогов — через мобильный банкинг. Размер комиссии зависит от конкретного финансового учреждения и часто является фиксированным. Например, ПриватБанк взимает 1% от суммы перевода, а максимальный размер расходов — 200 грн.

Зато в monobank комиссия вообще отсутствует, то есть никаких дополнительных начислений для предпринимателей и физических лиц, выполняющих денежные обязательства перед бюджетом, не предусмотрено.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, должны ли украинцы облагать налогом доходы от продажи лома. Физические лица не уплачивают 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Зато ФЛП обязаны включать полученные суммы в прибыль за отчетный период.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда последний день уплаты налогов в июле 2026 года. ФЛП на упрощенной системе должны выполнить финансовые обязательства до 20 июля включительно. Если дата выпадает на выходной, то крайний срок переносится на следующий рабочий день.