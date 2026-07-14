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Главная Экономика Дополнительные расходы ФЛП: как платить налоги с наименьшей комиссией в 2026 году

Дополнительные расходы ФЛП: как платить налоги с наименьшей комиссией в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 08:10
Уплата налогов для ФЛП: как терять меньше денег на комиссиях и где условия выгоднее
Мужчина с ноутбуком и деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

ФЛП в Украине должны своевременно платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Способов выполнить финансовые обязательства перед государственным бюджетом существует предостаточно. Однако возникает вопрос: сколько предприниматель теряет на комиссиях и где дополнительный платеж будет наименьшим.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал налогового консультанта Михаила Смоковича.

Уплата налогов через финансовые учреждения

Процесс начисления военного сбора, единого социального взноса и единого налога через Электронный кабинет плательщика организован довольно удобно. ФЛП может открыть вкладку "Состояние расчетов с бюджетом", выбрать нужный налог и нажать на специальную иконку в правой части экрана.

Появится информация о получателе и реквизиты для проведения платежа. На выбор пользователя — различные варианты оплаты через финансовые учреждения. Например, ApplePay, Google Pay, EasyPay и другие. Однако комиссии не радуют.

По состоянию на июль 2026 года с суммы 5 707,02 грн (размер единого социального взноса за квартал) финансовые учреждения взимают:

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  • Google Pay — 85 грн;
  • Portmone — 1,5 % (не менее 5 грн);
  • GoPay — 1,8 % (минимум 9 грн);
  • iPay — 120 грн.

"Минусом оплаты через финансовые учреждения является то, что не сохраняется история платежей. Нет красивого документа с реквизитами и данными о том, куда пошли деньги и кто именно произвел оплату. Если понадобится вернуть налоги или перевести средства на другие счета, налоговая потребует этот документ", — отметил Михаил Смокович.

Оплата налогов через Дію и банки

Альтернативный вариант для украинцев — осуществить платеж в мобильном приложении "Дія" через меню "Сервисы". С суммы ЕСВ 5 707,02 грн взимается комиссия 74 грн, что немного меньше, чем через Электронный кабинет плательщика. Функционал удобный, однако дополнительные расходы нравятся не всем пользователям.

Третий способ уплаты налогов — через мобильный банкинг. Размер комиссии зависит от конкретного финансового учреждения и часто является фиксированным. Например, ПриватБанк взимает 1% от суммы перевода, а максимальный размер расходов — 200 грн.

Зато в monobank комиссия вообще отсутствует, то есть никаких дополнительных начислений для предпринимателей и физических лиц, выполняющих денежные обязательства перед бюджетом, не предусмотрено.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, должны ли украинцы облагать налогом доходы от продажи лома. Физические лица не уплачивают 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Зато ФЛП обязаны включать полученные суммы в прибыль за отчетный период.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда последний день уплаты налогов в июле 2026 года. ФЛП на упрощенной системе должны выполнить финансовые обязательства до 20 июля включительно. Если дата выпадает на выходной, то крайний срок переносится на следующий рабочий день.

ФЛП налоги комисия
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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