Новогодние корпоративы вернулись – как изменились цены в ресторанах и требования клиентов

Новогодний корпоратив. Фото: Pexels

В конце 2024 года увеличилось количество заказов у ресторанов — компании начали бронировать столики и залы для организации новогоднего корпоратива. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы оккупантов и периодические проблемы со светом бизнес решил не отказывать себе в праздничном отдыхе. Однако выросли цены на услуги, а клиенты стали более требовательны.

Об этом рассказало издание Forbes.

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Прирост гостей и повышение цен

Опрос владельцев популярных киевских заведений продемонстрировал смену трендов. Как оказалось, в конце 2024 года вернулся запрос на массовые новогодние корпоративы. Компании начали заказывать банкет на 60 человек и больше, а год назад собирались по 40 человек максимум.

"Требования клиентов приближают нас к старым добрым довоенным временам с банкетными корпоративами, разве что начинаем раньше: в 15:00-16:00", — отметила владелица и управляющая Galera Resort Анна Крамаренко.

Прирост гостей оценили в 50%, но даже увеличение количества посетителей не всегда заставит ресторан закрыться под празднование. Основным условием для заказа банкета является внесение минимального депозита, размер которого соответствует средней выручке за день.

Что касается цен, то чек изменился на 20-30% в сторону удорожания. Это очевидное следствие возросшего спроса в конце декабря, а также роста себестоимости. Ведь поднялись цены на продукты и электроэнергию, выросли налоги и зарплаты сотрудников.

Следует понимать, что ресторан заработает больше на корпоративе, чем в среднем получит за обычный рабочий день. Если выручка составляет ориентировочно 100 000 грн, то закрытая вечеринка обойдется заказчикам в 160 000 грн. При бронировании отдельного столика придется переплатить в полтора раза (зависит от заведения).

Для понимания, такой депозит установили в нескольких киевских ресторанах за человека:

"Последняя Баррикада" — 1 000 грн;

Oxota na Ovets — 1 200 грн;

"This is Пивбар" — 1300 грн.

Как изменились требования клиентов

По утверждению опрошенных владельцев, в 2023 году корпоративы если и устраивали, то довольно тихие, скромные, без лишней суеты. В этом году многие компании хотят устроить масштабное действо с музыкальным сопровождением, новогодним декором, фотографом, индивидуальным меню и т.д.

"Заказчики хотят танцев, много алкоголя и фотозоны", — констатировала основательница консалтингового бюро Bureau Business Ideas и совладелица бистро-бара Suite 13 Виктория Рейникова.

Среди других прихотей — приглашенные артисты, видеооператоры и т.д. Украинцы заскучали по праздничному настроению и создается впечатление, что именно 2025 год люди стремятся встретить в красивых вечерних нарядах и с размахом.

Напомним, цены в ресторане Евгения Клопотенко кого-то могут удивить. Кулинар открыл несколько заведений питания, угощая посетителей национальными блюдами, но с нетрадиционным переосмыслением рецептов.

Также мы писали, что перед Новым годом необходимо подвести итоги предыдущих 12 месяцев. Психологи говорят, что это помогает разобраться со своим внутренним миром и усилить уверенность. Плюс грядущий год будет более успешным и результативным благодаря переосмыслению предыдущего.