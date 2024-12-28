Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Спрос на новогодние корпоративы вырос — что теперь хотят украинцы arrow

Спрос на новогодние корпоративы вырос — что теперь хотят украинцы

28 декабря 2024 11:06
Елизавета Супивская - редактор
Новогодние корпоративы вернулись – как изменились цены в ресторанах и требования клиентов
Новогодний корпоратив. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В конце 2024 года увеличилось количество заказов у ресторанов — компании начали бронировать столики и залы для организации новогоднего корпоратива. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы оккупантов и периодические проблемы со светом бизнес решил не отказывать себе в праздничном отдыхе. Однако выросли цены на услуги, а клиенты стали более требовательны.

Об этом рассказало издание Forbes.

Читайте также:

Прирост гостей и повышение цен

Опрос владельцев популярных киевских заведений продемонстрировал смену трендов. Как оказалось, в конце 2024 года вернулся запрос на массовые новогодние корпоративы. Компании начали заказывать банкет на 60 человек и больше, а год назад собирались по 40 человек максимум.

"Требования клиентов приближают нас к старым добрым довоенным временам с банкетными корпоративами, разве что начинаем раньше: в 15:00-16:00", — отметила владелица и управляющая Galera Resort Анна Крамаренко.

Прирост гостей оценили в 50%, но даже увеличение количества посетителей не всегда заставит ресторан закрыться под празднование. Основным условием для заказа банкета является внесение минимального депозита, размер которого соответствует средней выручке за день.

Что касается цен, то чек изменился на 20-30% в сторону удорожания. Это очевидное следствие возросшего спроса в конце декабря, а также роста себестоимости. Ведь поднялись цены на продукты и электроэнергию, выросли налоги и зарплаты сотрудников.

Следует понимать, что ресторан заработает больше на корпоративе, чем в среднем получит за обычный рабочий день. Если выручка составляет ориентировочно 100 000 грн, то закрытая вечеринка обойдется заказчикам в 160 000 грн. При бронировании отдельного столика придется переплатить в полтора раза (зависит от заведения).

Для понимания, такой депозит установили в нескольких киевских ресторанах за человека:

  • "Последняя Баррикада" — 1 000 грн;
  • Oxota na Ovets — 1 200 грн;
  • "This is Пивбар" — 1300 грн.

Как изменились требования клиентов

По утверждению опрошенных владельцев, в 2023 году корпоративы если и устраивали, то довольно тихие, скромные, без лишней суеты. В этом году многие компании хотят устроить масштабное действо с музыкальным сопровождением, новогодним декором, фотографом, индивидуальным меню и т.д.

"Заказчики хотят танцев, много алкоголя и фотозоны", — констатировала основательница консалтингового бюро Bureau Business Ideas и совладелица бистро-бара Suite 13 Виктория Рейникова.

Среди других прихотей — приглашенные артисты, видеооператоры и т.д. Украинцы заскучали по праздничному настроению и создается впечатление, что именно 2025 год люди стремятся встретить в красивых вечерних нарядах и с размахом.

Напомним, цены в ресторане Евгения Клопотенко кого-то могут удивить. Кулинар открыл несколько заведений питания, угощая посетителей национальными блюдами, но с нетрадиционным переосмыслением рецептов.

Также мы писали, что перед Новым годом необходимо подвести итоги предыдущих 12 месяцев. Психологи говорят, что это помогает разобраться со своим внутренним миром и усилить уверенность. Плюс грядущий год будет более успешным и результативным благодаря переосмыслению предыдущего.

праздники Новый год рестораны бизнес компании

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:17 Наталья Гуменюк вернулась в публичную сферу

11:14 В ГУР сказали, какое количество военных РФ находится в Украине

11:11 ВСУ уничтожили склад дронов-камикадзе в Орловской области РФ

11:06 Спрос на новогодние корпоративы вырос — что теперь хотят украинцы

11:01 Помощь при рождении ребенка — какой будет выплата в 2025 году

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:55 Зинченко интересен клубу, который во время войны играл в России

10:53 Зеленский утвердил День межнационального согласия — подробности

10:48 Убил из-за обиды падчерицы — на Одесчине осудили мужчину

10:45 Семь подарков-инвестиций на Новый год — что стоит выбрать

10:36 Остались считанные дни — Гордон высказался об окончании войны

11:17 Наталья Гуменюк вернулась в публичную сферу

11:14 В ГУР сказали, какое количество военных РФ находится в Украине

11:11 ВСУ уничтожили склад дронов-камикадзе в Орловской области РФ

11:06 Спрос на новогодние корпоративы вырос — что теперь хотят украинцы

11:01 Помощь при рождении ребенка — какой будет выплата в 2025 году

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

10:55 Зинченко интересен клубу, который во время войны играл в России

10:53 Зеленский утвердил День межнационального согласия — подробности

10:48 Убил из-за обиды падчерицы — на Одесчине осудили мужчину

10:45 Семь подарков-инвестиций на Новый год — что стоит выбрать

10:36 Остались считанные дни — Гордон высказался об окончании войны

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн