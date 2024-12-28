Новорічні корпоративи повернулися – як змінилися ціни в ресторанах і вимоги клієнтів

Новорічний корпоратив. Фото: Pexels

Наприкінці 2024 році збільшилася кількість замовлень у ресторанів — компанії почали бронювати столики і зали для організації новорічного корпоративі. Попри обстріли окупантів, які не припиняються, і періодичні проблеми зі світлом бізнес вирішив не відмовляти собі у святковому відпочинку. Водночас виросли ціни на послуги, а клієнти стали більш вибагливі.

Про це розповіло видання Forbes.

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Приріст гостей і збільшення цін

Опитування власників популярних київських закладів продемонструвало зміну трендів. Як виявилося, наприкінці 2024 року повернувся запит на масові новорічні корпоративи. Компанії почали замовляти банкет на 60 людей і більше, водночас рік тому збиралися по 40 осіб максимум.

"Вимоги клієнтів наближають нас до старих добрих довоєнних часів із бенкетними корпоративами, хіба що починаємо раніше: о 15:00-16:00", — зауважила власниця і керуюча Galera Resort Анна Крамаренко.

Приріст гостей оцінили у 50%, але навіть збільшення кількості відвідувачів не завжди змусить ресторан закритися під святкування. Основною умовою для замовлення банкету є внесення мінімального депозиту, розмір якого відповідає середній виручці закладу за день.

Що стосується цін, то чек змінився на 20-30% у бік дорожчання. Це очевидний наслідок збільшеного попиту наприкінці грудня, а також зростання собівартості. Бо піднялися ціни на продукти та електроенергію, виросли податки і зарплати працівників тощо.

Варто розуміти, що ресторан заробить більше на корпоративі, ніж в середньому отримає за звичайний робочий день. Бо якщо виторг становить орієнтовно 100 000 грн, то закрита вечірка обійдеться замовникам у 160 000 грн. У разі бронювання окремого столика доведеться переплатити в півтора рази (залежить від закладу).

Для розуміння, такий депозит встановили в кількох київських ресторанах за людину:

"Остання Барикада" — 1 000 грн;

Oxota na Ovets — 1 200 грн;

"This is Пивбар" — 1300 грн.

Як змінилися вимоги клієнтів

За твердженням опитаних власників, у 2023 році корпоративи якщо і влаштовували, то досить тихі, скромні, без зайвої метушні. Натомість цьогоріч багато компаній хочуть влаштувати масштабне дійство з музичним супроводом, новорічним декором, фотографом, індивідуальним меню та ін.

"Замовники хочуть танців, багато алкоголю та фотозони", — констатувала засновниця консалтингового бюро Bureau Business Ideas та співвласниця бістро-бару Suite 13 Вікторія Рейнікова.

Серед інших забаганок — запрошені артисти, відеооператори тощо. Українці засумували за святковим настроєм і складається враження, що саме 2025 рік люди прагнуть зустріти у красивих вечірніх нарядах і з розмахом.

Нагадаємо, ціни в ресторані Євгена Клопотенка когось можуть здивувати. Кулінар відкрив кілька закладів харчування, частуючи відвідувачів національними стравами, але з нетрадиційним переосмисленням рецептів.

Також ми писали, що перед Новим роком необхідно підвести підсумки попередніх 12 місяців. Психологи кажуть, що це допомагає розібратися зі своїм внутрішнім світом і посилити впевненість. Плюс прийдешній рік буде успішнішим і результативнішим завдяки переосмисленню попереднього.