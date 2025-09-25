Какие частные школы больше всего зарабатывают в Украине — рейтинг

Урок в частной школе. Фото: Google Maps

В Украине ежемесячно открывают новые частные учебные заведения. В течение первого полугодия 2025 года чистый прирост образовательных компаний составил +250. Некоторые школы стали настолько популярными и востребованными, что смогли поднять годовые доходы до уровня более 100 млн гривен.

Об этом говорится в аналитическом исследовании YouControl.Market.

Какие частные школы имеют наибольшие доходы

В сегменте частного среднего образования наибольшую долю занимают онлайн-школы и инновационные образовательные проекты. Их программы удовлетворяют запросы родителей относительно качественной альтернативы обычным заведениям государственного подчинения.

Сначала пандемия короновируса, а теперь полномасштабная война способствовали превращению дистанционного формата обучения в полноценную бизнес-модель. Поэтому неудивительно, что именно онлайн-учреждение заняло первую строчку в рейтинге частных школ по уровню доходов.

Полноценная десятка образовательных учреждений по общим доходам в 2024 году выглядит так:

Центр образования "Оптима" — 401,9 млн гривен (+8,6%);

Новопечерская школа — лицей I-III уровней (Киев) — 237,5 млн гривен (+29,6%);

ООО "Креативная Международная Детская Школа" (Киев) — 218,4 млн гривен (+43,6%);

"Школа свободных и неравнодушных" (Львов) — 163,6 млн гривен (+42,6%);

"Атмосферная школа" (Киев) — 160,3 млн гривен (+78,4%);

"Лико-Школа" (Киев) — 158 млн гривен (+48%);

"Мидгард" (Киев) — 124,3 млн гривен (+30%);

"МрийДий" (Киев) — 122 млн гривен (+40%);

"Школа Базис" (Киев) — 96,6 млн гривен (+39,9%);

"Печерская международная школа" (Киев) — 96 млн гривен (+117%).

Рейтинг частных школ по доходам в 2024 году. Фото: YouControl.Market

На первой строчке — дистанционная школа, в которой учатся ученики по всей Украине и за рубежом. Она стала чрезвычайно востребованной во время пандемии, а в период войны офлайн-уроки превратились в вынужденную необходимость. Поэтому "Оптима" смогла заработать рекордные 402 млн гривен в 2024 году.

Второе и третье место рейтинга заняли престижные столичные лицеи, на четвертой позиции оказалось львовское образовательное учреждение. Все последующие ступеньки списка "оккупировали" частные школы Киева. Такая региональная концентрация подчеркивает, насколько большим стал рынок коммерческого школьного образования в столице Украины.

Самые доходные университеты

Частных высших учебных заведений в Украине тоже хватает. Наибольшие общие доходы (по данным финансовой отчетности) в 2024 году сгенерировали:

Межрегиональная академия управления персоналом (Киев) — 653,2 млн гривен (+13%);

Украинский католический университет (Львов) — 494,8 млн гривен (+20%);

Закарпатский венгерский институт им. Ф. Ракоци II (г. Берегово) — 454,7 млн гривен (+39%);

Европейский университет (Киев) — 321,8 млн гривен (+79%);

Киевский университет культуры — 289,9 млн гривен (-3%).

В полном рейтинге представлены как известные заведения, давно развивающиеся на украинском рынке, так и относительно новые игроки сферы. Отметим, значительная часть университетов являются неприбыльными, то есть весь заработок они используют исключительно на финансирование собственной деятельности.

