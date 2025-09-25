Які приватні школи найбільше заробляють в Україні — рейтинг

Урок у приватній школі. Фото: Google Maps

В Україні щомісяця відкривають нові приватні навчальні заклади. Протягом першого півріччя 2025 року чистий приріст освітніх компаній склав +250. Деякі школи стали настільки популярними і затребуваними, що змогли підняти річні доходи до рівня понад 100 млн гривень.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні YouControl.Market.

Які приватні школи мають найбільші доходи

В сегменті приватної середньої освіти найбільшу частку займають онлайн-школи та інноваційні освітні проєкти. Їх програми задовольняють запити батьків щодо якісної альтернативи звичайним закладам державного підпорядкування.

Спочатку пандемія короновірусу, а тепер повномасштабна війна сприяли перетворенню дистанційного формату навчання на повноцінну бізнес-модель. Тому не дивно, що саме онлайн-установа посіла першу сходинку в рейтингу приватних шкіл за рівнем доходів.

Повноцінна десятка освітніх закладів за загальними прибутками у 2024 році має такий вигляд:

Центр освіти "Оптіма" — 401,9 млн гривень (+8,6%);

Новопечерська школа — ліцей І-ІІІ рівнів (Київ) — 237,5 млн гривень (+29,6%);

ТзОВ "Креативна Міжнародна Дитяча Школа" (Київ) — 218,4 млн гривень (+43,6%);

"Школа вільних та небайдужих" (Львів) — 163,6 млн гривень (+42,6%);

"Атмосферна школа" (Київ) — 160,3 млн гривень (+78,4%);

"Ліко-Школа" (Київ) — 158 млн гривень (+48%);

"Мідгард" (Київ) — 124,3 млн гривень (+30%);

"МрійДій" (Київ) — 122 млн гривень (+40%);

"Школа Базис" (Київ) — 96,6 млн гривень (+39,9%);

"Печерська міжнародна школа" (Київ) — 96 млн гривень (+117%).

Рейтинг приватних шкіл за прибутками у 2024 році. Фото: YouControl.Market

На першій сходинці — дистанційна школа, в якій навчаються учні по всій Україні та за кордоном. Вона стала надзвичайно затребуваною під час пандемії, а в період війни офлайн-уроки перетворилися на вимушену необхідність. Тож "Оптіма" змогла заробити рекордні 402 млн гривень у 2024 році.

Друге і третє місце рейтингу зайняли престижні столичні ліцеї, на четвертій позиції опинився львівський освітній заклад. Всі наступні сходинки списку "окупували" приватні школи Києва. Така регіональна концентрація підкреслює, наскільки великим став ринок комерційної шкільної освіти в столиці України.

Найбільш дохідні університети

Приватних закладів вищої освіти в Україні теж вистачає. Найбільші загальні доходи (за даними фінансової звітності) у 2024 році згенерували:

Міжрегіональна академія управління персоналом (Київ) — 653,2 млн гривень (+13%);

Український католицький університет (Львів) — 494,8 млн гривень (+20%);

Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II (м. Берегове) — 454,7 млн гривень (+39%);

Європейський університет (Київ) — 321,8 млн гривень (+79%);

Київський університет культури — 289,9 млн гривень (-3%).

У повному рейтингу представлені як відомі заклади, що давно розвиваються на українському ринку, так і відносно нові гравці сфери. Зауважимо, значна частина університетів є неприбутковими, тобто весь заробіток вони використовують виключно на фінансування власної діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, програму "Пакунок школяра" розширили. З 1 жовтня 2025 року за допомогу розміром 5 000 грн можна буде купувати й книги. А з 2026 року з’явиться перелік магазинів, де прийматимуть ці кошти.

Також ми писали, що у 2026 році середні зарплати шкільних вчителів можуть вирости до понад 25 000 грн. Водночас педагоги дитсадків і викладачі університетів майже не відчують підвищення грошового забезпечення.