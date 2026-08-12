Помощь детям защитников Украины: кто получит до 70 000 гривен
В Днепре стартовала ежегодная программа поддержки детей военнослужащих и погибших участников боевых действий. Родители или законные опекуны могут получить материальную помощь на оздоровление и школьные принадлежности. Выплаты назначаются в соответствии с решением исполкома городского совета.
Об этом сообщает Департамент социальной политики Днепра, передают Новини.LIVE.
Кто имеет право на помощь
Право на получение денежной поддержки имеют семьи, зарегистрированные в городе Днепре и воспитывающие детей в возрасте до 18 лет по состоянию на 1 мая текущего года, если один из родителей относится к следующим категориям:
- лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы;
- семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.
Размер материальной помощи
Сумма выплаты зависит от количества детей в семье:
- 25 000 гривен — если в семье один ребенок;
- 50 000 гривен — если в семье двое детей;
- 70 000 гривен — если в семье трое и более детей.
Пакет необходимых документов и сроки подачи
Заявление должен подать один из родителей, опекун или уполномоченное лицо в Управление по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.
Перечень необходимых документов следующий:
- копия паспорта или ID-карты с выпиской о месте жительства лица;
- копия РНОКПП (идентификационного кода) заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка или детей;
- оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных лицах (если сведений нет в электронной картотеке);
- копия удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны I–II группы или удостоверения члена семьи погибшего Защитника и сопутствующие справки.
Если документы подает представитель, дополнительно прилагаются копия его паспорта и документ, подтверждающий его полномочия. Все копии заверенные личной подписью заявителя.
Департамент принимает документы ежегодно с 1 апреля по 1 мая.
В случае изменения семейного положения, места жительства или утраты статуса заявитель обязан уведомить об этом Департамент в течение трех дней.
Как осуществляется выплата
Средства перечисляются по выбору заявителя:
- Через почтовое отделение.
- На банковский счет. В таком случае к заявлению обязательно прилагается справка с реквизитами банковского счета.
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