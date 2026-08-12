Помощь детям защитников Украины: кто получит до 70 000 гривен

Дети и военные подписывают флаг. Фото: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

В Днепре стартовала ежегодная программа поддержки детей военнослужащих и погибших участников боевых действий. Родители или законные опекуны могут получить материальную помощь на оздоровление и школьные принадлежности. Выплаты назначаются в соответствии с решением исполкома городского совета.

Об этом сообщает Департамент социальной политики Днепра, передают Новини.LIVE.

Кто имеет право на помощь

Право на получение денежной поддержки имеют семьи, зарегистрированные в городе Днепре и воспитывающие детей в возрасте до 18 лет по состоянию на 1 мая текущего года, если один из родителей относится к следующим категориям:

лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы;

семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Размер материальной помощи

Сумма выплаты зависит от количества детей в семье:

25 000 гривен — если в семье один ребенок;

50 000 гривен — если в семье двое детей;

70 000 гривен — если в семье трое и более детей.

Пакет необходимых документов и сроки подачи

Заявление должен подать один из родителей, опекун или уполномоченное лицо в Управление по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Перечень необходимых документов следующий:

копия паспорта или ID-карты с выпиской о месте жительства лица;

копия РНОКПП (идентификационного кода) заявителя;

копия свидетельства о рождении ребенка или детей;

оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных лицах (если сведений нет в электронной картотеке);

копия удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны I–II группы или удостоверения члена семьи погибшего Защитника и сопутствующие справки.

Если документы подает представитель, дополнительно прилагаются копия его паспорта и документ, подтверждающий его полномочия. Все копии заверенные личной подписью заявителя.

Департамент принимает документы ежегодно с 1 апреля по 1 мая.

В случае изменения семейного положения, места жительства или утраты статуса заявитель обязан уведомить об этом Департамент в течение трех дней.

Как осуществляется выплата

Средства перечисляются по выбору заявителя:

Через почтовое отделение. На банковский счет. В таком случае к заявлению обязательно прилагается справка с реквизитами банковского счета.

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