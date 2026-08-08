Полки некоторых супермаркетов опустели: что происходит в Сільпо и Форе

Супермаркет Сільпо, пустые полки. Фото: Новини.LIVE, Threads. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Полки некоторых супермаркетов Украины несколько дней пустеют. В результате атаки россиян на распределительные центры большой сети возник временный дефицит отдельных категорий товаров. Однако покупателей призывают не волноваться, а дождаться возобновления поставок, что состоится в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ассортиментом Форы и Сільпо.

Украинцы заметили нехватку продуктов

В социальной сети Threads украинцы массово публикуют фотографии и видео из некоторых супермаркетов, которыми владеет Fozzy Group. Полки Сільпо и Форы стоят полупустыми в результате вражеского удара по распределительным центрам ночью, 5 августа. Из-за пострадавшей складской инфраструктуры временно невозможно заполнить магазины товарами.

На фотографиях, опубликованных в Threads, можно увидеть масштабы проблемы: корзины для овощей и фруктов пустые, в холодильных витринах почти нет молочных продуктов, выбор сыров/йогуртов/молока существенно сузился, а в некоторых супермаркетах продают подгоревшие, но пригодные для потребления, товары со скидками до 75.

Как комментирует ситуацию компания

В ответ на многочисленные сообщения пользователей Threads представитель Форы оставил официальный комментарий и объяснил, почему уже несколько дней на полках нет привычных продуктов питания.

"Сейчас мы оказались в очень непростой ситуации: в результате российской атаки были уничтожены важные склады хранения продукции. Поэтому в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать", — говорится в разъяснении.

В то же время потребителей призвали не волноваться, поскольку компания делает все возможное для быстрой перестройки цепей поставок. В ближайшее время ситуация стабилизируется, а супермаркеты снова наполнятся любимыми товарами.

На полноценное восстановление нужно время, однако работа продолжается непрерывно, а весь операционный офис прилагает максимум усилий для решения логистических задач. Поэтому дефицит отдельных продуктов временный.

Что еще нужно знать украинцам

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